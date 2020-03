Torcida de Felipe Prior lembra Wendell Lira no Prêmio Puskas e promete prêmio no BBB

Com o brother perto do paredão, torcida se engaja novamente e relembra vitória do brasileiro no Prêmio Puskas

Com os campeonatos paralisados por conta da pandemia do coronavírus Covid-19, parte dos fãs brasileiros de futebol adotaram outro "esporte": o Big Brother .

Não é de hoje que Felipe Prior, um dos participantes do reality show da TV Globo, vem movimentando muita torcida entre os boleiros. Junto com seu parceiro Babu, eles despertaram um número significativos de fãs provenientes do mundo da bola. E tudo indica que eles terão que fazer valer sua força novamente.

Isso acontece porque Gizelly, uma das principais rivais do brother, recebeu a liderança. Assim, caso Babu - ou Flayslane, outra aliada sua - não receba o poder do anjo, que lhe permite imunizar algum participante, Felipe Prior irá para o paredão.

Quando ficou claro que o brother tinha grandes chances de ir ao paredão, nesta quinta-feira (26), a torcida do "Grupão", do outro lado da casa, subiu uma hashtag #ForaPrior, que chegou ao primeiro lugar dos trending topics do Twitter.

Assim, para lembrar a sua força, a torcida do participante resolveu comparar a situação do BBB com o Prêmio Puskas conquistado por Wendell Lira, afirmando para não subestimarem a força dos "boleiros", já que eles teriam feito o brasileiro vencer Lionel Messi na premiação.

Confira algumas reações:

Galera do Twitter tá se juntando para tirar o Prior do próximo paredão...



Será que eles sabem que foi a gente que fez o Wendell Lira ganhar o Puskas contra o Messi? pic.twitter.com/1GWaKRNchS — Futebolrei 👑 (@futebolreii) March 27, 2020

A torcida do Prior coloca Wendell Lira nos trends. Eu fico arrepiado.

VAI TER GUERRA SIM!#FicaPrior pic.twitter.com/rfb5ntpu4D — Um user qualquer 🍺 🧙‍♂️🐻 (@CCvYrUDU4SD14wF) March 27, 2020

Cara, demos um Puskás ao Wendell Lira contra o Messi. Sim, vencemos o MESSI.

Se todas as torcidas de participantes do BBB tão unidas contra o Prior, por outro lado temos conosco fãs de futebol.

Nunca nos subestime.

A comunidade boleira e a PriorNation salvará o El Mago #FicaPrior pic.twitter.com/vqEop7mdJS — ᴡɪʟʟɪᴀɴ ¹⁹⁰⁸ 🍺🐻 (@umbolseiro) March 27, 2020