Torcida da Inter de Milão veste camisa de Godín, a detalhes do clube

Diretor executivo da equipe italiana confirmou estar a detalhes de anunciar o zagueiro do Atlético de Madrid

Parece que a vitoriosa passagem de nove anos de Diego Godín pelo Atlético de Madrid vai chegar ao final. O zagueiro, um dos heróis na vitória por 2 a 0 sobre a Juventus, no primeiro jogo das oitavas de final da Champions League, está a detalhes de ser anunciado pela Internazionale de Milão.

Quem confirmou a informação foi Beppe Marotta, dirigente da Inter: “Eu estou feliz. Nós estamos em um estágio bastante avançado nas negociações e ficamos muito felizes em ver o Godín marcar ontem”, afirmou para a Sky Sport Italia. “Quanto ao resto, digamos que sou muito otimista e acredito que poderemos fazer um anúncio oficial em breve”, completou.

Aos 33 anos, Godín é um dos maiores ídolos na história do Atlético de Madrid, com quem possui contrato até o final desta atual temporada. E apesar de sentir-se em casa no clube espanhol, onde conquistou sete taças – com destaque para duas Europa League e uma Liga Espanhola – o seu futuro parece realmente apontar para o San Siro.

A torcida da Inter, inclusive, já vibra com a chegada do zagueiro. Nesta quinta-feira (21), torcedores foram flagrados vestindo camisa com o nome do uruguaio. A escolha pode ser visto como otimismo e também provocação... afinal de contas, o gol anotado por Godín na última quarta-feira (20) deixou a situação da Juventus, uma das maiores rivais da Inter, complicadíssima na Champions League. Vale destacar que as duas camisas flagradas no estádio colocavam o placar do revés por 2 a 0 sofrido pela Juve.