Torcida do Cruzeiro protesta após eliminações e faz cobranças contra Pedrinho e elenco no Mineirão

Nem mesmo a vitória do Cruzeiro por 3 a 1 sobre o Athletico-PR neste domingo (6), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi suficiente para diminuir a insatisfação de parte da torcida. Após o apito final, torcedores no Mineirão voltaram a protestar contra o elenco e a diretoria, com gritos de “time pipoqueiro”.

A manifestação começou antes da partida, na chegada da equipe ao estádio. Torcedores de organizadas receberam o elenco com faixas e cobranças, que também apareceram nas arquibancadas. Durante o aquecimento, cartazes com críticas aos jogadores e à diretoria foram exibidos no setor localizado atrás do banco de reservas do Cruzeiro.

A entrada da equipe em campo foi acompanhada por novos protestos. Além de “time pipoqueiro”, os torcedores cantaram “tem que ter raça para jogar no meu Cruzeiro” e fizeram uma cobrança direta antes da bola rolar: “Se o Cruzeiro não ganhar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar”.

O dono do clube, Pedro Lourenço, também foi alvo das manifestações. Pedrinho fez sinais de desaprovação em relação aos protestos, mas teve o nome gritado por parte da torcida e acenou para os torcedores.

Os cartazes cobravam uma mudança de postura do elenco e citavam nominalmente integrantes do departamento de futebol, como Joaquim Pinto e Bruno Spindel. Este último foi vaiado quando apareceu no telão. A família Lourenço também foi mencionada nas críticas.

Os protestos já haviam acontecido durante a semana, quando faixas foram espalhadas por diferentes pontos de Belo Horizonte com cobranças ao elenco, a Spindel e ao técnico Artur Jorge. Até o momento, não houve manifestações na Toca da Raposa, centro de treinamento do Cruzeiro.

A insatisfação aumentou após as eliminações na Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores. O Cruzeiro caiu para o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil e foi eliminado pelo Flamengo nas oitavas da Libertadores. Com três meses restantes de temporada, o Brasileirão é agora a única competição disputada pela equipe.

A campanha no torneio nacional, porém, é de recuperação. Depois de somar apenas quatro pontos nas primeiras oito rodadas, o Cruzeiro reagiu sob o comando de Artur Jorge e deixou a lanterna para entrar na disputa por uma vaga na próxima Libertadores, principal objetivo do clube no Brasileirão.

A vitória sobre o Athletico-PR ajudou o time na busca pela recuperação, mas não foi suficiente para encerrar a cobrança das arquibancadas após as eliminações e o desempenho irregular ao longo da temporada.