Por que a torcida do Corinthians levantou bexigas pretas no minuto 7 do jogo contra o Estudiantes em homenagem na Neo Química Arena?

A ação foi uma homenagem do clube e a torcida aos sete corinthianos que acabaram morrendo em um acidente de ônibus

Ao minuto sete, no confronto contra o Estudiantes de La Plata, a torcida do Corinthians levantou bexigas pretas em homenagem aos torcedores que morrerem no acidente que vitimou sete pessoas na madrugada do último domingo. A ação foi organizada em conjunto com o clube e a torcida presente na Neo Química Arena, em duelo da Copa Sul-Americana.

O ônibus, que seguia para Taubaté, em São Paulo, após o duelo contra o Cruzeiro, capotou na rodovia Fernão Dias, na madrugada do último domingo, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dos 43 passageiros presentes no veículo, sete deles morreram no acidente. Em nota, a Prefeitura de Betim informou que o motorista do ônibus está internado em estado grave no Hospital Regional. A Polícia Civil de Minas Gerais ainda investiga o caso.

Após o acidente, testemunhas relataram ao Corpo de Bombeiros que o motorista do ônibus gritou que o veículo estava sem freios. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo em uma curva, bateu contra um barranco e capotou o veículo.

Mais artigos abaixo

Entre as vítimas, estavam: Hamilton Rogério dos Santos, 46 anos; Andrew Nicolas Francisco, 26 anos; Allan Aguiar, 31 anos; Rodrigo Lacerda de Barros, 32 anos; Vanderlei Rosielton Henrique Simão, 41 anos; Renan Wellington Barbosa, 32 anos; José Antônio da Silva, 54 anos. Durante a partida, foi possível ver faixas em homenagem aos torcedores espalhadas no estádio.