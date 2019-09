Torcida atira faca em campo durante partida do Campeonato Colombiano

Macalister Silva encontrou a faca na grama e imediatamente notificou o juiz central Carlos Ortega

Um evento incomum, perigoso e repreensível ocorreu durante o jogo entre o e Millonarios, que terminou em 2 a 1 a favor da equipe de Bogotá: uma faca foi lançada das arquibancadas para o campo do estádio Atanasio Girardot no meio do jogo.

Segundo o Futbolred, a faca foi lançada por um fã, ainda não identificado, como uma censura por sua má campanha na competição. David Macalister Silva, do Millonarios, foi quem encontrou a faca na grama e imediatamente a denunciou ao árbitro de partida, que por sua vez a entregou ao quarto árbitro.

Felizmente, nenhum jogador ficou ferido. No entanto, o DIM está exposto a uma severa sanção pela federação local, que ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

O Independiente Medellín ocupa o décimo quinto lugar na tabela com 13 pontos em 12 rodadas.