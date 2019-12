Torcida aplaude o Flamengo no Qatar pelo vice no Mundial de Clubes

Apesar da derrota para o Liverpool, os torcedores presentes ao estádio reconheceram a boa atuação do time

O demonstrou brio, jogou muita bola e dificultou a vida do na final do . Mas não adiantou e o time foi derrotado por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Firmino, e ficou com o vice-campeonato.

Mesmo com a derrota, que adiou o sonho do torcedor de ver o time ganhar o mundo de novo, a torcida não poupou aplausos para os rubro-negros após o apito final.

Quando o Flamengo subiu para receber as medalhas de prata, jogadores do Liverpool também aplaudiram os rubro-negros.