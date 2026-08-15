Torcedores vão à loucura de repente aos 22 minutos por causa de Dusan Tadic

Dusan Tadic está sendo duramente criticado nas redes sociais durante Willem II x NEC. O atacante de 37 anos do time de Nijmegen pouco conseguiu impressionar em um primeiro tempo difícil e vem sendo principalmente alvo de críticas por causa de um lance no minuto 22.

O NEC teve dificuldades no início e por muito tempo quase não conseguiu balançar a defesa do Willem II. A equipe da casa criou o primeiro perigo logo aos cinco minutos em um rápido contra-ataque, enquanto o NEC só registrou sua primeira finalização aos 35 minutos: Adam Tahaui chutou em cima do goleiro Karst de Leeuw.

Tadic também quase não conseguiu deixar sua marca ofensivamente no primeiro tempo. Um torcedor se irrita com um momento em que, na opinião dele, o sérvio demora demais para finalizar: "Tadic realmente precisa aprender a chutar antes."

A maior parte da atenção, porém, está voltada para um lance aos 23 minutos, em que Tadic caiu após contato mínimo e pediu pênalti de forma enfática. No X, muitos torcedores estão convencidos de que praticamente não houve nada. "Um amarelo para Tadic aqui teria sido bem adequado. Ele erra completamente a bola e depois transforma isso em uma simulação", escreve Arthur.

Outros torcedores também acham que o atacante deveria ter sido punido. "Incompreensível que Tadic não receba cartão amarelo por uma atuação enormemente ruim. Que simulação vergonhosa", diz uma reação, enquanto outro escreve: "Você simplesmente deveria dar amarelo para o Tadic por isso aqui. Uma simulação ridiculamente ruim."

A atuação do ex-atacante do Ajax também desperta velhas irritações em outros torcedores. "Tadic não desaprendeu. Vinte minutos jogados e já fez o cisne moribundo três vezes", diz um, enquanto outra pessoa escreve com cinismo: "Falta escandalosa em Tadic!"

As críticas não se limitam ao lance do pênalti. "Olá, NEC, vocês querem tirar rapidinho essas atitudes de 'astro mundial' do Tadic?", questiona um torcedor, enquanto outro diz: "Tadic é a piada do dia. Que simulação, você deveria dar amarelo por isso. Que palhaço."







