Torcedores que compraram pacote de jogos cobram resposta do Flamengo e acionam clube na justiça

Categoria de sócio do clube que sofreu aumento abusivo também engrossa coro de insatisfação

Depois do sucesso do em 2019, a diretoria apostou alto na temporada 2020. Mantendo os principais jogadores e trazendo reforços importantes, o clube esperava uma arrecadação recorde e lançou pacotes de ingressos para os jogos no Maracanã na atual temporada. O que parecia ser um sonho, no entanto, se tornou um pesadelo.

Com o estádio fechado, muitos torcedores que compraram o pacote não puderam até hoje usurfruir do benefício, são mensalmente cobrados e não conseguem comunicação direta com o clube.

O "Pacote Brasileirão", contemplaria todos os jogos do Flamengo no estádio durante o torneio nacional e o "Pacote Maracanã 2020", incluia todos os jogos no estádio com exceção dos clássicos do e de uma eventual final Libertadores. Os valores variavam entre R$600,00 e até R$10.350,00, para quem optasse pelo setor do Maracanã Mais.

Guilherme Meleiro, sócio torcedor do clube, desembolsou 1.500 reais para comprar o pacote Maracanã 2020 e até agora não recebeu nenhum posicionamento do Flamengo sobre que medida será tomada para ressarcimento.

"O atendimento é difícil, eles só têm uma única resposta que é ou cancela ou tem que aguardar uma resposta do clube. O jogo contra a Portuguesa foi reembolsado, conforme houve a proibição do acesso ao estádio, mas até agora já se foram outros jogos, Boavista, , . Eu comprei o pacote de 1.500 reais, mensalmente são 130 reais, um valor alto e o clube até o momento não se solidariza para diminuir ou adiar a cobrança, continua cobrando e indicando que se não for pago a gente terá os benefícios cancelados".

Outro fator que vem preocupando bastante os torcedores é que o clube mudou o nome de "Pacote Maracanã 2020" para "Contribuição Pacote Maracanã".

"A gente fica até preocupado porque eles não informaram, é muito difícil, o clube não responde, o programa do ST tambem nao possuí as respostas, o clube nao se manifesta sobre isso há cinco meses", finalizou Guilherme.

Renato Benedito também passa pelo menos problema que Guilherme e está revoltado com a falta de comunicação e a forma que vem sendo tratado.

"O clube não responde email e não faz nenhum comunicado para os STs. Todas as vezes que ligamos a resposta protocolar é que vão cobrar 40% de multa por quebra de contrato. Já paguei 8 x de 195,00 e simplesmente ficamos abandonados".

Sem respostas do Flamengo, os torcedores que compraram o pacote estão se juntando com o intuito de ganhar mais força e voz para chamar a atenção do clube e, em último caso, entrar com uma ação conjunta na justiça. Alguns, inclusive, já começaram a buscar seus direitos como o advogado Fabio Ramalho.

"Nós demos entrada em três ações diferentes porque a gente não conseguiu resposta do clube. A minha, por exemplo, é pedindo a desobrigação do pagamento da multa, que é de 50%. Eu paguei os valores e deixei bem claro que não concordava, porque o contrato não cumpre o ofertado",

Em um dos casos, o #Flamengo se pronunciou na justiça dizendo que a responsabilidade pela gestão do ST é exclusivamente da Golden Goal.



O clube tb alega que os serviços do ST estão sendo disponibilizados nos perfeitos moldes do contrato. pic.twitter.com/v96cxA3x1m — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 27, 2020

"Em uma das ações, o Flamengo já se manifestou, a gente entrou porque o cliente sequer conseguia contato para cancelar. Ele estava disposto a pagar a multa, mas não conseguia nem o contato para cancelar. O Flamengo apresentou a defesa, eles dizem que não são responsáveis pela gestão do sócio-torcedor. Além disso, eles alegam que os benefícios estão sendo disponibilizados nos perfeitos moldes do contrato assinado, o que é uma mentira", finalizou Fábio.

Aumento abusivo do off-Rio causa revolta e sócios prometem ação na justiça

Se já não bastasse a revolta dos torcedores que compraram o pacote de ingressos, nesta quinta-feira (27), o Flamengo deixou os offs-Rio (categoria de sócio do clube, com direito a voto, para quem vive fora do Rio de Janeiro), revoltados. O Conselho Diretor anunciou um aumento de 165% no valor da mensalidade que sairá de 64 reais para 170.

O #Flamengo pediu aos off-rio que pouco frequentam a sede e têm como objetivo ajudar o clube, a deixarem de ser off-rio e passarem a ser sócios-torcedores.



"caso a nova mensalidade do Off-Rio fique acima do reservado para este apoio, pedimos que mude seu plano para o ST" — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 27, 2020

"Vou entrar com uma ação informando que o aumento é abusivo, vou pedir em liminar contra o clube, pedindo que não seja descontado do meu cartão o valor total do aumento. Eles não podem aumentar do jeito que estão aumentando como eles falaram. O Off-Rio é apenas um, contribuinte, patrimonial é familiar. Vou entrar com uma demanda tentando impedir esse aumento pelo menos para mim", disse um sócio que preferiu não se identificar.