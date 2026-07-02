Torcedores que assistiam ao jogo flagraram jogador que disputou seis partidas pela seleção holandesa se beijando em Ibiza

Wesley Hoedt, zagueiro do Al-Shabab, apareceu esta semana em um vídeo do Bankzitters, o canal mais popular do YouTube na Holanda. O jogador, que já disputou seis partidas pela seleção holandesa, estava visivelmente curtindo suas férias em Ibiza.

No vídeo, os Bankzitters deixam o artista Russo comandar o dia deles. Ele leva os fenômenos da internet ao The Halftime Show, na boate Lío, em Ibiza.

Lá, algo inesperado acontece. Depois que a tradicional “Kiss Cam” filma um casal, os rapazes de repente avistam um rosto conhecido: Hoedt.

No vídeo, dá para ver que o homem confirma que se chama Wesley. Os Bankzitters então o saudam amigavelmente: “Hoedt, Hoedt, Hoedt!”

“Preciso me recuperar do fato de que Wesley Hoedt está aqui beijando de boca fechada”, diz ainda um dos rapazes.

Segundo o RealityFBI, a moça em questão é Miriam Manar, a nova namorada de Hoedt. No final de dezembro, ele terminou o namoro com a cantora Emma Heesters.

Por coincidência, Heesters participa do último EP de Russo, chamado Rutje. A música “Liefdesverdriet” já foi ouvida 2,6 milhões de vezes.