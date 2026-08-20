Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1081417277.jpgPro Shots
Bart DHanis

Traduzido por

Torcedores que assistem a FC Sion x Ajax estão, em massa, fartos de um jogador do Ajax após 45 minutos: "Substitua agora!"

Ajax

Os torcedores do Ajax já estão completamente sem paciência com Steven Berghuis após 45 minutos de jogo contra o FC Sion. O ponta do Ajax vem sendo duramente criticado na internet. O veterano também levou uma bronca de Julian Brandt, porque decidiu finalizar sozinho em um contra-ataque perigoso.

Berghuis voltou a começar entre os titulares na noite de quinta-feira, na Suíça. O atacante pela direita do Ajax finalizou nada menos que seis vezes no primeiro tempo, mas apenas uma delas foi no gol.

Uma dessas finalizações foi produzida pelo ex-jogador de AZ, FC Twente e Feyenoord, entre outros, enquanto Brandt estava em melhor posição. O meio-campista alemão deixou claro que gostaria de ter recebido a bola.

Na internet, as reações à atuação de Berghuis não são nada leves. “O dia em que Berghuis sair será o dia de soltar fogos”, reagiu alguém. “Berghuis realmente não dá mais. A única coisa que ele faz é mandar cruzamentos errados e chutar a bola para fora ou por cima 10 vezes por tempo...”, afirmou outro.

“Tem que tirar o Berghuis agora, antes do intervalo. Só como sinal. Se aposenta”, postou outro torcedor do Ajax. “Berghuis chuta 30 vezes e nenhuma entre os três paus”, também se lê.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google