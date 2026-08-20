Os torcedores do Ajax já estão completamente sem paciência com Steven Berghuis após 45 minutos de jogo contra o FC Sion. O ponta do Ajax vem sendo duramente criticado na internet. O veterano também levou uma bronca de Julian Brandt, porque decidiu finalizar sozinho em um contra-ataque perigoso.

Berghuis voltou a começar entre os titulares na noite de quinta-feira, na Suíça. O atacante pela direita do Ajax finalizou nada menos que seis vezes no primeiro tempo, mas apenas uma delas foi no gol.

Uma dessas finalizações foi produzida pelo ex-jogador de AZ, FC Twente e Feyenoord, entre outros, enquanto Brandt estava em melhor posição. O meio-campista alemão deixou claro que gostaria de ter recebido a bola.

Na internet, as reações à atuação de Berghuis não são nada leves. “O dia em que Berghuis sair será o dia de soltar fogos”, reagiu alguém. “Berghuis realmente não dá mais. A única coisa que ele faz é mandar cruzamentos errados e chutar a bola para fora ou por cima 10 vezes por tempo...”, afirmou outro.

“Tem que tirar o Berghuis agora, antes do intervalo. Só como sinal. Se aposenta”, postou outro torcedor do Ajax. “Berghuis chuta 30 vezes e nenhuma entre os três paus”, também se lê.