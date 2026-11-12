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O Bayern de Munique pode entrar em campo com um visual completamente novo na próxima temporada da Champions League.

Segundo informações do site especializado em vazamentos de uniformes Footy Headlines, o maior campeão alemão terá, na próxima temporada, uma camisa especial para competições europeias, prevista para ser usada exclusivamente na Champions League.

A camisa será predominantemente preta, com apenas alguns detalhes dourados. Nas fotos vazadas, é possível ver, por exemplo, que o escudo do clube e o logo da Adidas serão dourados.

Isso, por sua vez, pode provocar uma nova reação dos setores mais ativos da torcida do clube de Munique. Os torcedores do maior campeão alemão defendem há muitos anos, de forma veemente, o uso de camisas vermelhas e brancas. Camisas coloridas de visitante ou alternativas tradicionalmente recebem críticas. Por isso, a suposta combinação de preto e dourado também deve enfrentar resistência.

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Na temporada atual, a camisa titular é vermelha e a de visitante, branca. O Bayern de Munique também já jogou com uma terceira camisa lilás e com uma versão multicolorida para a Oktoberfest.