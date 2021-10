Torcedores ofendem mãe de Gabigol que revida: "não tenho medo de vocês"

Lindalva Barbosa foi abordada no estacionamento do estádio logo depois da partida

A derrota por 3 a 0 para o Athlético-PR, que culminou na eliminação do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, deixou os ânimos a flor da pele no Maracanã. Revoltada, a torcida distribuiu vaias, pegou no pé de Renato Gaúcho, lembrou de Jorge Jesus e sobrou até para a família de Gabigol.

Momento em que a torcida puxou o coro:



"Ole ole ole ole, Mister, Mister" pic.twitter.com/GHhQ9FYQPz — Raisa Simplicio (@simpraisa) October 28, 2021

Antes mesmo de levar o terceiro gol, a torcida do Flamengo xingou Renato Gaúcho em coro no Maracanã. Em seguida, quem estava presente no estádio puxou o grito "Olê, olê, olê, Mister, Mister", em homenagem a Jorge Jesus e em prvocação ao atual treinador.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No final da partida, os torcedores que esperavam das arquibancadas o apito final, protagonizaram uma cena com Gabigol. O artilheiro foi xingado quando deixava o gramado em direção ao vestiário e foi atingido por um copa de cerveja no rosto. Antes de descer para o vestiário, ele pediu a palavra e saiu em defesa do elenco do rubro-negro.

"Entendemos a revolta da torcida, mas esse time já foi campeão de muitas coisas. Tem que saber perder e ganhar. Claro que no Flamengo queremos vencer, vencer e vencer, mas não fomos felizes, perdemos dentro de casa por 3 a 0, é decepcionante, mas já demonstramos várias vezes que podemos dar a volta por cima e se levantar", disse o artilheiro que completou com,

"É ter calma, temos o Brasileiro pela frente e uma final de Libertadores. Então é ter muita calma e pensar direitinho. A torcida, a meu ver, tem que apoiar, ajudar a gente. Com todo mundo junto podemos seguir esse rumo de títulos".

No estacionamento do Maracanã, quando deixava o estádio, Lindalva Barbosa, mãe de Gabigol, ouviu ofensas a ela ao atacante. Durante bate boca, um torcedor disparou:

"Seu filho vai conhecer o inferno a partir de agora".

Insatisfeita, Lindalva rebateu dizendo:

A mãe é a irmã do Gabigol, batem boca com alguns torcedores. pic.twitter.com/fGCE97nBBF — ROGERFLA ᶜʳᶠ 🔴⚫ (@Rgo7_) October 28, 2021

"Eu não tenho medo de vocês, se vocês vieram da favela, eu vim da favela também. Eu nasci na favela".

Gabigol, que retornava de lesão após ter sofrido uma entorse no tornozelo, passou o jogo em branco. O atacante não balanças as redes há 8 jogos e este é o maior jejum com a camisa do Flamengo.