Torcedores ingleses correm o risco de sofrer uma punição severa por causa de um coro de torcida de mau gosto sobre Keir Starmer

Na noite de quarta-feira, a Inglaterra enfrentou a Croácia (4 a 2) na primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo, diante de 15.000 torcedores ingleses. No entanto, os torcedores presentes no Texas não respeitaram os regulamentos da FIFA e correm o risco de serem punidos.

A Inglaterra abriu o placar duas vezes no primeiro tempo com gols de Harry Kane, mas a Croácia conseguiu empatar em ambas as ocasiões.

Após o intervalo, Thomas Tuchel mudou a estratégia e os Três Leões conseguiram assumir o controle da partida. Jude Bellingham e Marcus Rashford definiram o placar final em 4 a 2.

Nas arquibancadas, os torcedores britânicos comemoraram em grande estilo, mas, ao fazer isso, infringiram uma regra rígida. Os regulamentos determinam, de fato, que cânticos políticos são proibidos.

Isso, porém, não impediu que os britânicos gritassem em massa “Keir Starmer (o primeiro-ministro da Inglaterra) é um idiota”, o que, traduzido livremente, significa “Keir Starmer é um imbecil”.

De acordo com o código de conduta para estádios da FIFA, é proibido aos torcedores exibir faixas, bandeiras, panfletos e roupas de “natureza política, ofensiva e/ou discriminatória”.

Os espectadores também não podem usar linguagem ofensiva ou entoar gritos de forma “política, ofensiva e/ou discriminatória”. Ainda não se sabe qual será a sanção imposta aos torcedores ingleses.