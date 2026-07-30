O Ajax se classificou de forma convincente na noite de quinta-feira para a terceira fase preliminar da Conference League graças à vitória por 4 a 1 sobre o FK Vojvodina, em que Oscar Gloukh foi o grande destaque com um hat-trick perfeito. Depois da partida, houve uma primeira coletiva de imprensa bastante truncada do técnico Míchel na Johan Cruijff ArenA, na qual chamou atenção principalmente a tradução complicada feita pela intérprete presente. Nas redes, espectadores reclamam em massa da mulher no X.

Míchel abriu a coletiva em espanhol, porque ainda não se sente confortável o suficiente para falar inglês de forma mais extensa. A tradução da intérprete para o holandês foi particularmente truncada, após o que o espanhol acabou optando por responder ele mesmo a parte das perguntas em inglês. Isso também ocorreu de forma visivelmente difícil.

Principalmente nas redes sociais, a coletiva gerou muitas reações. No X, muitos espectadores expressaram frustração com a tradução, com vários usuários considerando que a intérprete tinha conhecimento insuficiente de futebol para transmitir corretamente as explicações de Míchel.

"Teria sido melhor usar Sam van Royen (apresentador da Ziggo Sport, red.) como tradutor. A intérprete tem dificuldade para traduzir explicações táticas", escreveu um torcedor. Outro espectador foi no mínimo tão crítico quanto: "Na próxima vez, podem deixar essa intérprete em casa. Ela claramente não entende de futebol."

"Parece bem útil que o Ajax use, durante uma coletiva, uma intérprete que entenda o jogo. Isso realmente não dá", diz uma reação muito compartilhada. Outro torcedor escreveu: "Intérprete vergonhosamente ruim no Ajax. Se vai traduzir, garanta ao menos que conhece os termos do futebol e as posições."

Alguns espectadores, por outro lado, conseguiram ver humor na situação. "Estou com uma sensação muito desconfortável no fundo da barriga com essa coletiva", escreveu alguém com emojis de risada, enquanto outro comentou com cinismo: "A coletiva está fluindo muito bem." Um outro torcedor do Ajax resumiu de forma breve: "Uma intérprete que não entende nada de futebol... Parabéns, Ajax."

As críticas continuaram se acumulando em ritmo acelerado. "Que intérprete absurdamente ruim durante a coletiva do Míchel", escreveu um torcedor, enquanto outro se perguntou em voz alta: "Essa intérprete realmente domina a língua espanhola?" Também houve o apelo por uma intervenção rápida: "Eu substituiria essa intérprete bem rápido. Ela claramente entende pouco de futebol e também traduz muito mal."







