Torcedores fazem petição para que França x Suíça seja disputado novamente

A petição conta com mais de 240.000 assinaturas para que a partida seja disputada novamente

A França já foi eliminada da Eurocopa 2020 para a Suíça nos pênaltis, mas um fato curioso chama atenção de todos. Uma petição foi criada para a Uefa realizar a partida entre as seleções seja novamente. O pedido já conta com mais de 240.000 assinaturas de torcedores franceses.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A torcida francesa alega que o goleiro suíço, Yann Sommer quebrou a regra e se adiantou para fazer a defesa do último pênalti convertido por Kylian Mbappé, isto porque, a nova regra da Fifa estabelece que os goleiros devem manter um pé na linha do gol no momento em que a bola é chutada na cobrança, caso contrário o arremate deverá ser batido novamente.

Conforme relatou o jornal RTL Sport, e a Goal apurou, a petição conta com mais de 240.000 assinaturas para que a partida seja disputada novamente.

A Uefa não parece estar disposta a concordar com a petição para repetir o jogo, de fato, a entidade está convencida de que o árbitro do jogo e o VAR tomaram a decisão certa de manter a penalidade defendida pelo goleiro.

A França conseguiu abrir 3 a 1 no placar, mas de forma surpreendente a Suíça buscou o empate e levou o jogo para a prorrogação e depois os pênaltis. Todos as cobranças foram acertadas, exceto a última de Mbappé que foi defendida por Sommer classificando a Suíça para as quartas de final da Eurocopa.

Classificação histórica da Suíça na Euro! 🔥



Vitória nos pênaltis sobre a campeã do mundo França por 5 a 4! 🇨🇭



É possível apontar o maior destaque da Suíça neste momento inesquecível? 🤔 pic.twitter.com/6HWWUDBrZI — Goal Brasil (@GoalBR) June 28, 2021

De acordo com diversos jornais franceses, o futuro do treinador do Didier Deschamps, está sendo questionado na França. A eliminação prematura da seleção francesa minou o status intocável do técnico.

Com contrato até o final de 2022, Didier Deschamps estaria motivado pela ideia de ir até o fim de seu contrato e não pretende deixar o cargo após o fracasso na Euro 2020.

O treinador ainda tem, pelo contrário , um desejo de vingança e não pretende apenas se manter longe do problema, mas sim fazer todo o possível para defender o título de campeão mundial conquistado em 2018 na Rússia, no próximo ano, no Catar.