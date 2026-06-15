Marc Cucurella certamente não está entre os jogadores mais queridos da Espanha, como ficou claro na noite de segunda-feira, durante a partida da Copa do Mundo contra Cabo Verde. Parte da torcida espanhola se voltou abertamente contra ele durante o jogo.

Além disso, a partida em si foi decepcionante para a equipe do técnico Luis de la Fuente, que teve dificuldades para romper a sólida defesa de Cabo Verde. A Espanha acabou ficando no empate.

Para Cucurella, a noite foi ainda mais desconfortável, pois ele era vaiado a cada toque na bola. Parte da torcida o chamou repetidamente de “Judas”, provavelmente por parte dos torcedores do Barcelona.

O lateral-esquerdo mudou-se esta semana do Chelsea para o Real Madrid, que pagou cerca de 55 milhões de euros por ele. Anteriormente, parecia que uma transferência para o Barcelona estava em andamento, mas ela fracassou devido aos problemas financeiros do clube.

Além disso, Cucurella passou pela base do Barcelona, o que torna a situação ainda mais delicada para muitos torcedores e aumenta a carga emocional em torno de sua transferência.

O jornalista britânico Ben Jacobs já havia informado anteriormente que a saída de Cucurella do Chelsea tinha tudo a ver com a presença de Jorrel Hato. O jovem holandês está se desenvolvendo muito bem, o que levou à decisão de vender Cucurella.