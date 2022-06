Torcedores elegem Cristiano Ronaldo o melhor jogador do Manchester United na temporada

Mesmo com temporada ruim do clube e muitas críticas dos torcedores, CR7 se destacou e foi artilheiro da equipe

Apesar da fase ruim do clube, Cristiano Ronaldo foi um dos poucos destaques do Manchester United na temporada e foi eleito pelos torcedores como o melhor jogador da temporada 2021/22. Além disso, o gajo conquistou o prêmio de gol mais bonito da temporada.

A temporada, que parecia promissora em seu início, acabou indo ladeira abaixo. O Man United fez uma de suas piores campanhas na Premier League e terminou a Premier League em sexto lugar. Isso significa que o objetivo principal de jogar a Liga dos Campeões não foi alcançado e os Diabos Vermelhos jogarão a Liga Europa.

Durante a temporada, Cristiano Ronaldo sofreu muitas críticas junto com o clube. Muitos ex-jogadores não pouparam o camisa 7 de condenações. A torcida também chegou a vaiar o português em alguns momentos.

Ainda assim, com 24 gols em todas as competições, Cristiano ajudou o Man United a não ter uma temporada ainda pior. Ele foi o artilheiro do time na temporada e foi o vice-artilheiro da Premier League. No campeonato inglês, ele marcou 18 gols, ficando atrás apenas de Son (Tottenham) e Salah (Liverpool), que balançaram as redes 23 vezes na competição.

Glorious 😍



Enjoy every angle of @Cristiano's Goal of the Season winner 🔥👇#MUFC pic.twitter.com/TfaLWwTrPp — Manchester United (@ManUtd) June 5, 2022

Por suas atuações decisivas, o ex-Real Madrid faturou o troféu Matt Busby, que condecora o melhor jogador da temporada, com base na votação da própria torcida. Como se não fosse o suficiente, o português também foi votado como o autor do gol mais bonito da temporada, em um chute de fora da área, na partida contra o Tottenham.

Apesar de longe dos objetivos traçados, é provável que o Manchester United mantenha Cristiano Ronaldo em seu elenco. Muito se especulou que ele poderia deixar o clube após o anúncio de Erik Ten Hag como novo técnico. Entretanto, o treinador holandês já deixou claro que quer contar com o camisa 7 para a próxima temporada.