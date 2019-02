Torcedores do São Paulo exigem mudanças após derrota na Libertadores

Principal organizada do Tricolor cobra direção, elenco e comissão técnica

A Independente, principal torcida organizada do São Paulo, fez duras cobranças após a derrota do Tricolor para o Talleres, na Argentina, por 2 a 0, pelo duelo de ida da 2ª fase da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (6).

Insatisfeitos, os torcedores cobraram direção, elenco e comissão técnica do São Paulo e, em sua conta no Twitter, atacaram o presidente Leco, afirmando que ele não tem condições de exercer o cargo, e deram um "limite" para "todos até quarta-feira", data do confronto de volta, na semana que vem, às 21h30 (de Brasília), em casa.

A possibilidade de ver o time eliminado já na fase prévia da Copa Libertadores, algo inédito na história do clube, fez a torcida pressionar a equipe.

Com a derrota na Argentina, o Tricolor precisa vencer por três ou mais gols de diferença em casa para avançar à terceira fase da competição continental. Em caso de triunfo com dois gols de diferença, a definição irá para a prorrogação.