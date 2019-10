Torcedores do Santos são acusados de ofensas racistas; clube promete investigar

Thiago Galhardo falou sobre o caso na saída de campo; jornalista do EI também diz ter ouvido os insultos

Nos minutos finais da partida entre Santos e Ceará, a repórter Aline Nastari, do Esporte Interativo, relatou que os jogadores reservas do time cearense estavam sendo alvo de preconceito.

"A situação para os jogadores do Ceará no banco de reservas está bem complicada. A gente sabe que a pressão aqui é grande, mas tem uns torcedores que de certa forma até perderam a mão de forma preconceituosa. Preconceito até racista nas coisas que gritaram", afirmou a jornalista.

LAMENTÁVEL! A repórter @alinenastari revelou cenas de preconceito na Vila Belmiro.



No final do jogo, vencido pelo por 2 a 1, Thiago Galhardo foi entrevistado pela própria Aline, confirmou os insultos e desabafou sobre o lamentável ocorrido:

"Acho que eles vêm ver o espetáculo, que foi bonito, parabéns pela vitória do Santos. Mas querem menosprezar o Fabinho, a mim, fazer racismo chamando de negão, vagabundo... Futebol perde sua essência. Brasileiro tem que se controlar mais. Não pode ter isso, o cara ficar, ao meu ver, embriagado, xingar a gente... Tinha que estudar um pouco mais, conhecer a geografia no , falar que o Ceará joga no Norte, ou eu que não entendo muito, estudei de sacanagem".

Em nota, o Santos repudiou o acontecimento e disse que é contra qualquer tipo de preconceito. O clube ainda garantiu que está investigando e tomará as medidas necessárias.

Confira a nota santista sobre o caso:

"Qualquer ato de preconceito e xenofobia é absolutamente repugnante e inaceitável. Diante dos relatos passados por alguns veículos de comunicação, o Clube está investigando e irá tomar as providências cabíveis frente a quaisquer casos dessa natureza.

O repúdio absoluto a atos de discriminação faz parte da identidade do Santos Futebol Clube".

O Santos está em terceiro lugar, com 51 pontos - 10 a menos que líder - e volta a jogar no domingo, contra o Atlético-MG, às 16h, no Independência. Já o Ceará está do lado oposto da tabela: com 26 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e tentará reverter essa situação contra o Bahia, segunda-feira, às 19h30, no Pituaçu.