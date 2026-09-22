Torcedores do Real Madrid já perderam completamente a paciência com a caríssima contratação recorde após oito partidas

Os torcedores do Real Madrid já estão completamente fartos de Yan Diomande. O atacante da Costa do Marfim foi contratado no verão passado por 140 milhões de euros junto ao RB Leipzig, mas ainda não impressionou.

O jogador de dezenove anos é a contratação mais cara da história do Real Madrid. Além do fato de ainda não ter marcado nenhum gol em 8 partidas e ter dado apenas uma assistência, seu comportamento fora de campo também tem gerado polêmica.

O Real Madrid foi derrotado por 2 a 1 no último domingo no clássico madrilenho contra o Atlético. Com isso, o clube merengue agora ocupa a quarta posição no Campeonato Espanhol.

Um dia após a derrota para o Atlético, Diomande publicou um vídeo no TikTok. O jogador marfinense fez uma dancinha, enquanto ao fundo tocava uma música com a letra: “140 milhões é o que eles pediram. Eles sempre virão para nos criticar… Nós seguimos subindo.”

O vídeo muito provavelmente foi uma resposta a uma publicação da mulher do atacante do FC Barcelona Karim Adeyemi. O alemão foi contratado por 22 milhões de euros junto ao Borussia Dortmund e começou a temporada de forma fantástica.

Sua mulher, Loredana, postou a reação "140 MILLION" no Instagram. Isso foi imediatamente visto por torcedores e pela imprensa como uma dura provocação a Diomandé, que se transferiu por essa quantia astronômica para o arquirrival Real Madrid, mas ainda tenta se encontrar por lá.

Muitos torcedores do Real Madrid estão furiosos com a caríssima contratação nas redes sociais. Eles acham que ele deve se concentrar no futebol e que está envergonhando o clube com o vídeo.