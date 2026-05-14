Torcedores do Real Madrid enviam uma mensagem bastante dolorosa a Kylian Mbappé durante seu retorno contra o Real Oviedo

Kylian Mbappé teve um retorno extremamente difícil ao Real Madrid na noite de quinta-feira. O astro, que voltava de uma lesão, foi recebido com uma forte vaia ao entrar em campo contra o Real Oviedo, e os torcedores do Real Madrid começaram a vaiá-lo sempre que ele tocava na bola.

Mbappé ficou fora do Real Madrid nas últimas semanas devido a uma lesão muscular. Na quinta-feira, ele voltou a integrar a escalação contra o Oviedo e, aos 68 minutos, entrou em campo no lugar de Gonzalo García. Foi um momento doloroso para o atacante, pois, assim que pisou no gramado, foi recebido com uma forte vaia no Bernabéu. Isso se repetiu sempre que ele tocava na bola.

Na semana passada, já se soube que os torcedores do Real Madrid estão completamente cansados das ares de estrela do francês. Assim, uma petição online para expulsá-lo do clube já foi assinada milhões de vezes.

Apesar de Mbappé ter marcado 41 gols em 41 partidas nesta temporada antes do confronto com o Oviedo, ele é visto como o principal culpado pelos problemas do clube.

O Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões e teve que deixar o título nacional da Espanha para o FC Barcelona. Isso aconteceu no último domingo, justamente no El Clásico, que o Barcelona venceu por 2 a 0.

Mbappé, segundo relatos, não se daria bem com vários jogadores do elenco do Real Madrid. Em particular, Vinícius Júnior e Jude Bellingham não seriam do agrado do francês.

Nas últimas semanas, o atacante esteve lesionado. Descobriu-se que, durante esse período, ele passou alguns dias na Sicília, algo que os torcedores do Real Madrid também não gostaram.

Além disso, o The Athletic publicou na semana passada que Mbappé teria ficado furioso com um assistente do técnico Álvaro Arbeloa durante um treino. Ele teria repreendido o assistente por ter sido marcado como impedido durante uma partida de treino.

Segundo o Marca, Mbappé ganha 35 milhões de euros por ano no Real Madrid, incluindo bônus. Os torcedores do Real Madrid acham que, por esse valor, ele não se empenha o suficiente pelo clube.