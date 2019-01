Torcedores do Real indicam que preferem Bale no banco de reservas

Ausência de Bale devido lesão, abre caminho para Lucas Vázquez e Vinicius Jr. no elenco titular do Real Madrid

Após três semanas afastado do Real Madrid devido a uma lesão, Gareth Bale retornar à equipe comandada por Santiago Solari. Mas um debate ronda o atacante: Os torcedores realmente querem a volta do galês ao elenco titular?

Em pesquisa realizada pelo site espanhol AS, 54,10% dos torcedores preferem que Bale fique no banco. Substitutos imediatos do atacante enquanto se recuperava da lesão, Lucas Vázquez e Vinicius Jr. ganharam a preferência dos fãs espanhóis.

Ao todo, Vázquez recebeu 36,99% e o brasileiro, Vinicius Jr. 8,91%. Vale ressaltar que quanto menor a pontuação, maior é a preferência dos torcedores. Ou seja, Vinicius seria a último atleta no qual os torcedores gostariam de ver no banco de reservas do Real.

Números de Bale com o Real Madrid em 2018-19:

Os números de Gareth Bale são superiores aos dos companheiros de equipe, ainda assim, nem o gol do galês durante a goleada por 4 a 2, contra o Espanyol, no último domingo (27), foi suficiente para mudar a opinião daqueles que participaram da enquete.