Aos 13 minutos, aviões de papel, bolas de papel e bolinhas quicantes voaram em grande quantidade das arquibancadas em direção ao campo. Assim, os torcedores do Rayo Vallecano manifestaram sua insatisfação com a diretoria do clube.

"Presa, vete ya!", dizia em cartazes erguidos pelos fãs. Raul Martin Presa é o presidente do Rayo, e a mensagem era: "Sai agora!" ou "Vá embora agora!".

O árbitro Jose Maria Sanchez interrompeu inicialmente a partida por alguns minutos, período em que as equipes do Rayo e do Athletic Bilbao, do ex-treinador do BVB Edin Terzic, permaneceram na área interna do Campo de Futbol de Vallecas, enquanto o gramado era liberado dos objetos pelos seguranças.

Mas, poucos minutos após o reinício da partida, o procedimento se repetiu com o placar em 0 a 0. Sanchez precisou interromper novamente e, após uma consulta com os capitães das duas equipes e oficiais, decidiu pela suspensão da partida.

Getty Images

Quais críticas os torcedores do Rayo Vallecano fazem?

Um comunicado da torcida organizada do clube madrilenho, publicado via X após a interrupção da partida, explicou o protesto contra a diretoria do clube liderada por Presa e contém numerosas acusações. Os acontecimentos em Vallecas seriam expressão de anos de insatisfação com o estado das instalações, a direção do clube e o conflito em torno da concessão do estádio, que fez com que a equipe tivesse de disputar seus primeiros jogos em casa em Butarque, diz o comunicado.

O contexto é o seguinte: em julho, o Ministério da Cultura, Turismo e Esporte decidiu que o Rayo teria de mandar os três primeiros jogos da nova temporada de LaLiga em outro estádio, porque havia graves falhas de segurança no local original das partidas.

Os torcedores seguem dizendo no texto que a situação é "insustentável" e anunciam novas medidas: "A torcida do Rayo não vai permitir isso."

As duas equipes começaram a temporada de forma irregular. O Rayo ocupa a 13ª posição, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. Terzic e o Bilbao estão há quatro jogos sem perder (2V, 2E). Os dois primeiros jogos haviam sido derrotas para os bascos, atualmente em 10º lugar.