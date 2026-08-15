O PSV foi para o intervalo vencendo o Excelsior por 1 a 0, mas nas redes sociais há muita insatisfação entre a torcida do time de Eindhoven. Principalmente Paul Wanner tem sido duramente criticado pelos torcedores do PSV.

Ruben van Bommel marcou logo aos cinco minutos o único gol do primeiro tempo. O lance do gol de abertura foi precedido justamente por uma enorme chance para Wanner. Joey Veerman deixou o meio-campista de vinte anos cara a cara com o gol com um lindo passe em profundidade, mas Wanner demorou demais e finalizou em cima do goleiro Stijn van Gassel. Van Bommel aproveitou o rebote e mandou para as redes com categoria.

Também no restante do primeiro tempo, Wanner pouco conseguiu impressionar. “Wanner é a maior contratação fracassada”, escreveu um torcedor, enquanto outro fez uma avaliação dura: “O que Wanner faz ali mostra em uma única jogada tudo o que lhe falta.” Um terceiro torcedor foi ainda mais direto: “Paul Wanner, como você está fazendo uma partida terrivelmente ruim.”

Com isso, os pedidos por Kodai Sano ficam cada vez mais altos. O japonês, que foi contratado nesta semana junto ao NEC e começa no banco contra o Excelsior, é apontado por vários torcedores como substituto: “Sano no lugar do Wanner, por favor!”

O PSV pagou no ano passado cerca de quinze milhões de euros por Wanner. “O Bayern nos enganou com Wanner”, dizem os torcedores. Outro torcedor se despediria do austríaco de sete convocações pela seleção: “Vende o Wanner, e rápido.”

Enquanto Wanner é detonado, alguns companheiros de equipe recebem elogios. “Veerman está fazendo um primeiro tempo muito forte”, escreveu um torcedor, enquanto outro afirmou: “Veerman e Van Bommel estão jogando demais.” Principalmente os passes de Veerman chamam atenção, depois de o PSV ter sentido claramente falta dessa criatividade na semana passada, segundo a torcida, quando o jogador de Volendam estava suspenso.