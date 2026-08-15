Torcedores do PSV chegam a uma conclusão bastante dolorosa: "Nossa maior contratação fracassada de todas"

O PSV foi para o intervalo com vantagem de 0 a 1 sobre o Excelsior, mas nas redes sociais há muita insatisfação entre os torcedores do time de Eindhoven. Principalmente Paul Wanner tem sido duramente criticado pela torcida do PSV.

Ruben van Bommel marcou, logo aos cinco minutos, o único gol do primeiro tempo. O lance do gol de abertura foi justamente precedido por uma enorme chance para Wanner. Joey Veerman acionou o meio-campista de 20 anos com um lindo passe em profundidade, deixando-o cara a cara com o gol, mas Wanner demorou demais e finalizou em cima do goleiro Stijn van Gassel. Van Bommel aproveitou o rebote com categoria.

Também no restante do primeiro tempo, Wanner pouco conseguiu impressionar. “Wanner é a maior contratação errada”, escreve um torcedor, enquanto outro faz uma avaliação dura: “O que Wanner faz ali mostra em uma única ação tudo o que lhe falta.” Um próximo torcedor resume de forma ainda mais simples: “Paul Wanner, como você está fazendo uma partida terrivelmente ruim.”

Com isso, o clamor por Kodai Sano fica cada vez mais forte. O japonês, contratado nesta semana junto ao NEC e que começa no banco contra o Excelsior, é apontado por vários torcedores como substituto: “Sano no lugar do Wanner, por favor!”

O PSV pagou no ano passado cerca de 15 milhões de euros por Wanner. “O Bayern nos enganou com Wanner”, dizem os torcedores. Outro fã se despediria do austríaco, que tem sete jogos pela seleção: “Vender o Wanner, e rápido.”

Enquanto Wanner é duramente criticado, alguns companheiros de equipe recebem elogios. “Veerman está fazendo um primeiro tempo muito forte”, escreve um torcedor, enquanto outro afirma: “Veerman e Van Bommel estão jogando demais.” Principalmente os passes de Veerman chamam a atenção, depois de o PSV ter sentido visivelmente falta dessa criatividade na semana passada, segundo a torcida, quando o jogador de Volendam estava suspenso.