Torcedores do PSG fazem Neymar e Mbappé dançarem hit dos games

Os dois artilheiros da equipe parisiense na Ligue 1 não seguraram as gargalhadas

A sintonia entre Neymar e Kylian Mbappé é afiada dentro e fora de campo. Seja com a camisa do PSG, onde são artilheiros do clube na atual campanha invicta na Ligue 1 (o francês com 13 gols e o brasileiro com 11), ou quando estão na hora de relaxar não faltam sorrisos e brincadeiras entre ambos.

Isso ficou, mais uma vez, evidente depois que o PSG divulgou um vídeo no qual os craques tentam dançar o ‘floss’, dança que é tão complicada de fazer quanto faz sucesso.

Entretanto, os jogadores não tiveram nenhuma dificuldade na hora de cumprirem ao desafio pedido por um fã da equipe francesa. Confira o vídeo!