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Sean Steur correspondeu às expectativas dos torcedores do Newcastle United na noite de sábado. O jogador de Volendam começou como titular no duelo da Premier League contra o Arsenal.

Os visitantes começaram bem e lamentaram quando Noni Madueke acertou a trave aos seis minutos. O Arsenal foi crescendo, e Bruno Guimarães, vaiado por sua passagem pelo Newcastle, chutou para fora por pouco.

O 0 a 1 saiu aos 33 minutos. Kai Havertz deu um passe em profundidade inteligente, e Eberechi Eze marcou de perto. Na reta final de um primeiro tempo dominado por um só lado, Madueke teve duas chances de fazer o 0 a 2, mas desperdiçou ambas.

O técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, mexeu na equipe no intervalo e fez três substituições. Anthony Elanga foi um dos que entraram em campo, enquanto Steur foi um dos jogadores do time da casa que ficaram no vestiário.

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Os torcedores do Newcastle não entenderam a decisão. Nas redes sociais, Jaissle foi alvo de críticas em massa por deixar Steur no vestiário.

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"Três substituições no Newcastle no intervalo. Tino Livramento, Anthony Elanga e Jacob Ramsey entram nos lugares de Amar Dedic, Sean Steur e Jacob Murphy. Mais uma vez, uma pena para Steur", escreveu o jornalista Jordan Cronin, que cobre o Newcastle United para o Iconic Media Group.

"Sean Steur está excelente até agora. Ele sempre se oferece para receber a bola e continua pressionando. Mostra coragem nos momentos em que seus companheiros às vezes preferem tocar para trás. De todas as contratações do verão passado, ele é aquele com quem você realmente pode contar", escreveu outro torcedor durante a partida.

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"Por que ele tirou Steur?", questionou Chris Martin no X. O torcedor Ryan McBeth também criticou a decisão: "Por que ele tirou steur de campo? Jaissle realmente não faz ideia do que está fazendo."