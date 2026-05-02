Torcedores do NAC criticam duramente Pierre van Hooijdonk durante o confronto com o FC Utrecht

Os torcedores do NAC Breda estão totalmente fartos de Pierre van Hooijdonk. Os torcedores que viajaram para o jogo deixaram isso bem claro no sábado, na arquibancada visitante do De Galgenwaard, o estádio do FC Utrecht.

“NOS, quando vocês vão acordar? Ele é um coitado que só fica vigiando”, dizia a faixa. Van Hooijdonk, consultor técnico do NAC, trabalha como analista na NOS. O ex-atacante participa do programa Studio Voetbal e analisa as partidas da seleção holandesa.

Outra faixa também não deixa margem para dúvidas. “Quem é o traidor? Papai em seu papel duplo!” Também se pode ler o texto “Ainda Corrupto”, com as iniciais de cada palavra referindo-se ao NAC.

Essa mensagem é defendida por pelo menos três grupos de torcedores do NAC, informou a plataforma de torcedores B-Side Rats na sexta-feira. Seria a Breda Loco's, a Fr0nt76 e a Vak-G. Eles deixaram suas posições claras com faixas penduradas no Estádio Rat Verlegh. “Ainda é Caos” (NAC, red.), pode-se ler, entre outras coisas. A faixa mais contundente dirige-se especificamente a Van Hooijdonk. “Pierre, vá se danar”, era a mensagem clara.

Van Hooijdonk pai está sob fogo cruzado há alguns dias devido a uma descoberta alarmante da Voetbal International. O observador do NAC, Joost Blaauwhof, descobriu que Pi-air se intrometeu, fora de sua competência, na transferência de seu filho Sydney.

Van Hooijdonk Júnior deixou Breda no último inverno, apesar de ter contrato em vigor, sem custo de transferência. O clube português Estrela da Amadora se beneficiou da conduta aparentemente imprópria de Pierre van Hooijdonk.

O NAC pretendia, de fato, obter uma quantia pela transferência do filho do ícone do clube, para quem o Estrela havia reservado verba, mas, após a intervenção de Van Hooijdonk pai, o filho saiu de graça.

Van Hooijdonk claramente não gostou da publicação de Blaauwhof. Ele divulgou, por meio do WhatsApp, mensagens enviadas pelo jornalista. “Um ‘jornalista’ que serve a outros interesses além de trazer a verdade à tona”, dizia a publicação na semana passada.