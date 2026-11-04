Torcedores do Manchester United protestam com bolas de tênis contra a família Glazer e Sir Jim Ratcliffe durante duelo com a Roma

Virada dramática alivia a pressão
O Manchester United encerrou uma sequência de nove jogos sem vencer ao conquistar uma vitória impressionante por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League. Os donos da casa tiveram um início de pesadelo em Old Trafford e ficaram dois gols atrás no placar nos primeiros 18 minutos.
Matìas Soule abriu o placar cedo para os visitantes, e Donyell Malen logo ampliou a vantagem em cobrança de pênalti. No segundo tempo, porém, Bruno Fernandes diminuiu a diferença, também de pênalti, e deu esperança ao time de Michael Carrick.
Matheus Cunha foi o herói do Manchester United ao marcar duas vezes na reta final e completar a virada espetacular. A comemoração do segundo gol rendeu ao brasileiro seu segundo cartão amarelo, mas a equipe, mesmo com dez jogadores, segurou a vitória.
Carrick mantém o foco nos jogadores
A vitória crucial deu a Carrick um respiro de que ele precisava, já que sua permanência no cargo vinha sendo intensamente questionada após três derrotas consecutivas. O treinador do United, porém, afirmou que não sentiu alívio pessoal ao ouvir o apito final.
“Sinceramente, não”, explicou Carrick, segundo a ESPN. “Se isso é certo ou errado, normal ou não, não sei, mas não senti alívio. Fiquei sinceramente feliz pelos jogadores. Eu percebia a vontade deles de fazer um bom trabalho e, para isso, eles tiveram de buscar forças lá no fundo... é por isso que estamos todos aqui.”
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