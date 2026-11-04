Torcedores do Manchester United protestam com bolas de tênis contra a família Glazer e Sir Jim Ratcliffe durante duelo com a Roma

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Torcedores do Manchester United arremessaram bolas de tênis no gramado de Old Trafford para protestar contra os proprietários do clube antes de presenciarem uma virada dramática contra a Roma na Champions League. A equipe de Michael Carrick, que atravessava uma fase difícil, reverteu uma desvantagem de dois gols e conquistou uma vitória por 3 a 2 de que precisava desesperadamente, graças à atuação decisiva de Matheus Cunha nos minutos finais.

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Virada dramática alivia a pressão

O Manchester United encerrou uma sequência de nove jogos sem vencer ao conquistar uma vitória impressionante por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League. Os donos da casa tiveram um início de pesadelo em Old Trafford e ficaram dois gols atrás no placar nos primeiros 18 minutos.

Matìas Soule abriu o placar cedo para os visitantes, e Donyell Malen logo ampliou a vantagem em cobrança de pênalti. No segundo tempo, porém, Bruno Fernandes diminuiu a diferença, também de pênalti, e deu esperança ao time de Michael Carrick.

Matheus Cunha foi o herói do Manchester United ao marcar duas vezes na reta final e completar a virada espetacular. A comemoração do segundo gol rendeu ao brasileiro seu segundo cartão amarelo, mas a equipe, mesmo com dez jogadores, segurou a vitória.

Carrick mantém o foco nos jogadores

A vitória crucial deu a Carrick um respiro de que ele precisava, já que sua permanência no cargo vinha sendo intensamente questionada após três derrotas consecutivas. O treinador do United, porém, afirmou que não sentiu alívio pessoal ao ouvir o apito final.

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“Sinceramente, não”, explicou Carrick, segundo a ESPN. “Se isso é certo ou errado, normal ou não, não sei, mas não senti alívio. Fiquei sinceramente feliz pelos jogadores. Eu percebia a vontade deles de fazer um bom trabalho e, para isso, eles tiveram de buscar forças lá no fundo... é por isso que estamos todos aqui.”

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Protestos têm como alvo a direção do clube

Antes da virada dramática em campo, torcedores frustrados manifestaram sua insatisfação com os proprietários do clube. Torcedores arremessaram bolas de tênis no gramado a partir da Stretford End, causando uma breve interrupção da partida.

Balões verdes e dourados também caíram sobre o campo como parte de um protesto planejado contra a família Glazer e Jim Ratcliffe, dono de uma participação minoritária no clube. A manifestação foi marcada especificamente para o 21º minuto, em referência aos 21 anos do controverso controle dos Glazers.

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Os torcedores seguem revoltados com o aumento do preço dos ingressos e as graves dificuldades do clube em campo. Ratcliffe supervisionou a demissão de dois treinadores desde que adquiriu sua participação minoritária, mas o clube ainda amarga a 17ª posição na Premier League.

Atenção voltada para o Aston Villa

Apesar da vitória marcante na competição europeia, o Manchester United precisa voltar rapidamente suas atenções ao cenário nacional. O início historicamente ruim do clube na Premier League o deixa perigosamente perto da zona de rebaixamento.

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Carrick e seus jogadores terão um teste difícil contra o Aston Villa no domingo. Conquistar duas vitórias seguidas antes da pausa para os jogos das seleções pode ser decisivo para o futuro do treinador no clube a longo prazo.