Torcedores do Manchester United jogam bolas de tênis no gramado de Old Trafford em protesto contra os Glazer durante confronto com a Roma

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O confronto do Manchester United com a Roma pela Champions League foi brevemente interrompido na terça-feira, quando torcedores jogaram bolas de tênis no gramado de Old Trafford em protesto contra os donos do clube, a família Glazer. A equipe de Michael Carrick foi para o intervalo perdendo por 2 a 0, após Matias Soule e Donyell Malen marcarem nos primeiros 17 minutos. Alan Shearer classificou a atuação do time no primeiro tempo como “vergonhosa”.

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Torcedores do Manchester United protestam contra os Glazer em Old Trafford

O início desastroso de temporada do United não dava sinais de melhora na noite de terça-feira, e os torcedores deixaram clara sua insatisfação dentro de Old Trafford. Segundo o Daily Star, torcedores na Stretford End soltaram balões verdes e dourados antes do início da partida em protesto contra o controle do clube pelos Glazer.

Aos 20 minutos, uma paralisação no jogo deu aos torcedores a oportunidade de lançar bolas de tênis e outros objetos no gramado. A partida ficou brevemente interrompida enquanto Matheus Cunha e Bryan Mbeumo chutavam os objetos para fora, em uma noite na qual o cargo de Carrick está por um fio após nove jogos sem vitória.

Roma pune erros do United com dois gols em seis minutos

O protesto aconteceu depois que a Roma abriu 2 a 0 em menos de 17 minutos. Kobbie Mainoo perdeu a bola de maneira displicente aos 11 minutos e, com Diogo Dalot surpreendido como o jogador mais adiantado, Soule apareceu sem ser marcado no espaço deixado na lateral esquerda e marcou.

Seis minutos depois, Ayden Heaven, em sua primeira partida como titular na Champions League, bloqueou com o braço um chute de Soule de perto. O árbitro marcou pênalti sem hesitar, e a decisão foi mantida após revisão do VAR. Malen deslocou Senne Lammens e mandou a bola no canto oposto.

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Shearer chama atuação do Manchester United de “vergonhosa”

Em entrevista à Amazon Prime, o ex-árbitro Mark Clattenburg afirmou que a decisão foi correta. Ele disse: “Mesmo com a revisão, o braço está estendido. É um chute a gol e, normalmente, pelas orientações, quando há um chute a gol e a bola atinge a mão, o pênalti é marcado. O árbitro está muito bem posicionado.” Shearer concordou: “Não há dúvida. O braço dele estava levantado e a bola ia em direção ao gol. O pênalti seria marcado, especialmente nesta competição.”

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“Exatamente a mesma coisa aconteceu de novo. Eles perdem a bola pelo lado esquerdo da Roma, a jogada vai para a direita e eles ficam expostos novamente. Parece que foram punidos. Erros por todo o campo. É um erro atrás do outro. É vergonhoso. Realmente é.” Mais tarde, ele acrescentou: “Vejo um time cheio de confiança e convicção. Todos os jogadores desse time querem a bola, enquanto vejo o outro time sem ideias, sem convicção nem confiança, jogando sem demonstrar nada disso.”

O que esperar do Manchester United no segundo tempo?

A situação poderia ter sido pior, já que a equipe de Gian Piero Gasperini só não marcou o terceiro antes do intervalo graças a um desarme de Leny Yoro no último instante.

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O United chegou à noite com uma vitória em três jogos na Champions League, e Carrick agora precisa de uma grande reação no segundo tempo para manter viva a busca da equipe pela classificação.