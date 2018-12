Torcedores do Liverpool provocam Mourinho e pedem para Manchester United não demitir o treinador

Special One tem sido muito criticado, e as críticas aumentaram após a derrota acachapante para os Reds nesta tarde

A vida de José Mourinho no Manchester United não tem sido fácil. A corneta vem de todos os lados, e os rivais aproveitam para brincar com o treinador e os Red Devils.

Neste domingo (16), o português foi trollado mais uma vez. O Manchester United foi completamente dominado pelo Liverpool, e deu sorte de ter sido derrotado por "apenas" 3 a 1 pelo rival. Os Reds, afinal, finalizaram 36 vezes contra apenas seis do time de Old Trafford.

A derrota no clássico, como não poderia ter sido diferente, causou várias brincadeiras, inclusive dentro do estádio. Durante o jogo, torcedores do Liverpool gritaram pedindo que o Manchester United "não demita Mourinho".

O canto provoca o treinador, que vê os Red Devils em situação complicada na Premier League. O time de Manchester é apenas o sexto colocado da competição, 11 pontos atrás do Chelsea, quarto colocado e primeiro time na zona de classificação à Champions League, e 19 atrás do Liverpool, líder do torneio.