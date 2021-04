Torcedores do Grêmio se despedem de Renato Portaluppi com 'festa' em aeroporto

Contrariando recomendações sanitárias, tricolores foram ao Aeroporto Salgado Filho dar adeus ao ídolo e ex-treinador

Aproximadamente 300 torcedores do Grêmio compareceram ao Aeroporto Salgado Filho, no início da tarde desta terça-feira (20), para se despedirem do técnico Renato Portaluppi, que está deixando Porto Alegre para retornar ao Rio de Janeiro, onde tem residência fixa. Contrariando as orientações das entidades sanitárias, de evitar aglomerações devido à pandemia de Covid-19, os torcedores do Tricolor compareceram em grande número para dar um 'até breve' ao ídolo gremista.

Para evitar um tumulto maior, Renato Portaluppi acabou ingressando por uma porta paralela do Salgado Filho, e de longe acenou para os torcedores, agradecendo pela homenagem. As imagens foram registradas por Gerson Oldenburg, popularmente conhecido com Gauchinho, empresário do agora ex-técnico tricolor.

Esta foi a terceira passagem de Renato Portaluppi como técnico do Grêmio. Nesta última temporada ele atingiu a marca de 419 jogos como treinador tricolor, se tornando o profissional que mais comandou o Grêmio à beira do gramado.

Enquanto Renato embarcava para o Rio de Janeiro, o presidente gremista Romildo Bolzan Júnior tentava convencer o conselheiro Marcos Hermann a assumir como vice-presidente de futebol. Só depois desta definição é que o Grêmio irá anunciar a contratação do novo treinador, que deve ser Tiago Nunes.

“Quem vai anunciar o novo técnico será o novo vice de futebol. Só depois de definir o novo departamento de futebol é que vamos definir o treinador”, destacou o mandatário gremista, Romildo Bolzan Júnior.