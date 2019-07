Torcedores do Flamengo protestam antes de viagem do elenco: "Libertadores é obrigação"

Grupo de cerca de 30 torcedores foi ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para protestar contra a eliminação para o Athletico na Copa do Brasil

A eliminação para o Paranaense nas quartas de final da Copa do 2019 ainda repercute no . Na tarde deste sábado (20), cerca de 30 torcedores foram ao Aeroporto do Galeão para cobrar o elenco comandado por Jorge Jesus. Diego era um dos alvos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A delegação rubro-negra viaja para , onde a equipe enfrentará o neste domingo (21), às 16h (de Brasília), na Arena de Itaquera. No momento em que o ônibus estacionou na área de desembarque, um grupo se dirigiu ao local para cobrar o plantel.

O técnico Jorge Jesus desceu do ônibus para conversar com o grupo que foi ao local para protestar. O pedido dos torcedores era para falar com o meia-atacante Diego, que perdeu um dos pênaltis na eliminação para o Athletico Paranaense.

Mais artigos abaixo

Durante o protesto, os torcedores cantaram músicas das arquibancadas, como "Não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição" e "Libertadores é obrigação".

Apesar da eliminação nas quartas de final da , o Fla segue vivo na Libertadores, competição em que enfrentará o , do , nas oitavas de final. A equipe ocupa a terceira colocação do Brasileiro, com 20 pontos conquistados, seis a menos que o líder .