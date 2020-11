Torcedores do Flamengo comemoram demissão de Domènec Torrent: confira as reações

Treinador catalão foi demitido nesta segunda-feira, 9, e parte da torcida rubro-negra ficou feliz com a notícia

A demissão de Domènec Torrent do comando do Flamengo nesta segunda-feira, 9 de novembro, foi comemorada por muitos torcedores rubro-negros nas redes sociais. O catalão substituiu Jorge Jesus no comando do time e não conseguiu encantar como o português.

Após 98 dias, Dome deixa o com um aproveitamento de 63,8% após 26 partidas. O Flamengo é o atual terceiro colocado do Brasileirão e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e para as oitavas de final da Libertadores.

Parte torcida do Flamengo está feliz com saída do treinador e as redes sociais foram tomadas por memes. Nos últimos dias, Dome estava sendo chamado de "Jumenec" por alguns flamenguistas. A hashtag #ForaDomenecTorrent ficou entre os assuntos mais comentados, assim como "Dome caiu" após a confirmação da demissão.

Jorge Jesus e até Adriano Imperador foram lembrados nas brincadeiras com a queda de Dome. Confira:

O DOME CAIU



NÓS TÁ COMOpic.twitter.com/IWGbnBRfmU — DIDICO LIFE (@papaididicolife) November 9, 2020

assim de saúde dps que o Domenec falou que fomos campeões da liberta na sorte #ForaDomenecTorrent pic.twitter.com/khjLq2imoo — 𝖃𝖆𝖛𝖎𝖊𝖗🎡 (@ttdaxaviiier) November 9, 2020

dome caiu / não levou o gustavo henrique junto pic.twitter.com/AvB4Hlkt8J — zamora¹⁸⁹⁵ (@crfjupiter) November 9, 2020

OBRIGADO DEUS POR FAZER MAIS ESSA ALEGRIA NA VIDA DE TODOS OS FLAMENGUISTAS 🙏

DOME CAIU 🤩🥳 pic.twitter.com/9ORnV5Kxsv — Clariceᶜʳᶠ (@clariice_00) November 9, 2020

DOME CAIU e a Nação tá como???#VamosFlamengo pic.twitter.com/EZlvjv91vw — Michelle K 💚💛❤️🖤 (@MichelleK2019) November 9, 2020

dome caiu e eu tô como pic.twitter.com/n5f47sRNfk — P.L (@peixonauta316) November 9, 2020