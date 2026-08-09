Cerca de uma hora de jogo, alguns torcedores do Feyenoord no setor visitante durante Sparta x Feyenoord mostraram seu pior lado com uma música dolorosa.

"Cantando Marco Bakker, Marco Bakker está de porre. Na ArenA, ele atropela todos os judeus", ecoou no setor visitante. Com isso, foi feita referência ao acidente de carro fatal no estacionamento da Johan Cruijff ArenA, em outubro de 1997.

Na época, o cantor de ópera, sob efeito de álcool, atropelou uma mulher de 38 anos, que morreu no local em decorrência dos ferimentos.

Bakker declarou mais tarde que seu carro havia disparado descontroladamente e que, por isso, causou o acidente. No entanto, uma perícia técnica mostrou que não havia nada de errado com o veículo e que Bakker havia ingerido álcool em excesso.

Embora os torcedores do Feyenoord tenham se feito ouvir de forma positiva durante a maior parte da partida e empurrado seu time rumo à vitória, parte do setor visitante cantou sobre o incidente trágico.

No clássico da cidade, o capitão Luciano Valente colocou o Feyenoord em vantagem depois de pouco mais de meia hora. O Clube do Estádio depois criou chances suficientes, mas durante muito tempo não conseguiu matar o jogo de vez.