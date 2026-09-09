O Feyenoord começou a temporada da Champions League na noite de quarta-feira com uma derrota por 5 a 1. Fora de casa, contra o Barcelona, o goleiro Tjark Ernst virou alvo de muitas críticas dos torcedores, que no FR12 fizeram duras avaliações sobre sua atuação no Camp Nou.

Ernst sofreu quatro gols e, embora nem todos possam ser atribuídos diretamente a ele, muitos torcedores já perderam completamente a paciência com o goleiro alemão. “Esse goleiro ainda não defendeu uma bola sequer que me faça pensar: bom, aqui ele está nos ajudando”, diz uma crítica devastadora, enquanto outro torcedor escreve: “Todo chute no gol é gol. O que é essa paródia de goleiro?”

O Feyenoord contratou Ernst no último verão como substituto de Timon Wellenreuther, mas o alemão não vem convencendo em nada em seus primeiros meses. “Ernst, mais uma vez não foi erro seu, mas quando você vai pegar uma bola difícil?”, questiona um torcedor, enquanto outro reage com ironia: “O Ernst já sabe que pode usar as mãos?”

Nem todo mundo, aliás, embarca nas críticas pesadas a Ernst. “As pessoas que de novo estão culpando o Ernst aqui: o que ele pode fazer nessa jogada? O Watanabe simplesmente está dormindo de novo”, diz uma voz contrária no fórum do Feyenoord sobre o 3 a 0 de Raphinha. O atacante do Barcelona se desvencilhou com facilidade de Watanabe no lance.

“O Watanabe simplesmente está envolvido em dois gols sofridos. Ele está fazendo uma partida realmente muito ruim”, diz uma reação, enquanto outra pessoa conclui: “O Watanabe está sendo completamente dominado neste jogo.”

Em meio a todas as críticas, também houve jogadores do Feyenoord que receberam muitos elogios. Luciano Valente impressionou pela tranquilidade com a bola e, sobretudo, pelos passes, incluindo uma enfiada no ataque da qual Nacho Ferri depois pensou ter marcado. “O Valente está jogando absurdamente bem. Uma partida quase sem erros”, escreve um torcedor, enquanto outro resume de forma curta e direta: “Valente vale ouro de verdade.”

Gjivai Zechiël também recebeu muita valorização. O meio-campista jogou sem muito respeito pelo Barcelona, buscou com frequência o caminho do ataque e viu, no primeiro tempo, um chute acabar na rede pelo lado de fora. “Esse Zechiël é um monstro”, diz um comentário, enquanto outro torcedor se mostra impressionado com sua postura: “Lindo ver como o Zechiël joga sem qualquer receio.”