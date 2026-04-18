Torcedores do Feyenoord comemoram: o grande talento Grootfaam lança uma provocação ao Ajax nas redes sociais

O jovem talento do Feyenoord, Ilai Grootfaam, lançou uma provocação nas redes sociais no sábado ao seu antigo clube, o Ajax. O motivo foi a vitória convincente do Feyenoord Sub-17 sobre os adversários da mesma faixa etária de Amsterdã.

O Feyenoord Sub-17 causou grande impressão na visita ao Ajax com uma vitória por 4 a 0. Os rotterdames começaram bem e logo assumiram a iniciativa, depois que o Ajax teve uma pequena chance na fase inicial. Aos 18 minutos, uma perda de bola na construção de jogadas do time de Amsterdã levou ao primeiro gol de Jerayno Schaken, que finalizou com frieza.

Mesmo depois disso, o Feyenoord continuou sendo a melhor equipe. O time combinava jogadas com mais facilidade e criou várias oportunidades de gol, embora não tenha conseguido marcar o segundo gol antes do intervalo. O Ajax ainda teve chances de empatar, mas a defesa e o goleiro do Feyenoord se mantiveram firmes.

Logo após o intervalo, saiu o 0 a 2, novamente com Schaken. Com isso, a resistência do Ajax foi quebrada. O Feyenoord manteve o controle e continuou pressionando. No meio do segundo tempo, Schaken completou seu hat-trick com o 0 a 3, e Noah Bout, na reta final, fechou o placar em 0 a 4.

Após o término da partida, Grootfaam, que no verão passado trocou o Ajax pelo Feyenoord, compartilhou uma postagem no Instagram. O meio-campista ofensivo de dezesseis anos publicou uma imagem de uma reportagem sobre a partida acompanhada do texto “wesh, wesh”.

“Wesh” vem da gíria de rua francesa e significa, com origem no árabe, algo como “o quê” ou “como”.

É notável que o próprio Grootfaam não tenha entrado em campo durante a partida contra o Ajax. O meio-campista, conhecido como um dos maiores talentos do Feyenoord, tem se juntado com mais frequência ao time principal ultimamente e se destacou na sexta-feira ao marcar um gol em um amistoso contra o Excelsior, que terminou em 1 a 1.

Entre os torcedores do Feyenoord, a notícia da Grootfaam foi recebida com entusiasmo. “Temos nossa própria Noa Lang”, comenta um torcedor do Feyenoord no X, rindo.