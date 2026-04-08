Torcedores do FC Groningen fazem apelo para boicotar o jogo fora de casa contra o Feyenoord

Uma parte da torcida do FC Groningen está pensando em não comparecer ao jogo fora de casa contra o Feyenoord. A partida está marcada para 25 de abril, mas ainda não se sabe se a arquibancada visitante estará totalmente lotada.

O grupo de torcedores Noordtribune Groningen fez um apelo via Instagram aos demais torcedores para boicotarem o jogo fora de casa. O grupo se manifesta contra as condições impostas para a visita a Roterdã.

“Nós, da Noordtribune Groningen, decidimos boicotar a partida fora de casa contra o Feyenoord. Convocamos todos os torcedores a se unirem a nós. No último ano, já houve punições a indivíduos”, diz o comunicado.

Segundo os torcedores, trata-se de uma dupla punição. Incidentes do passado já teriam sido resolvidos, mas, apesar disso, o Feyenoord tomou novamente medidas que afetam todo o grupo de torcedores.

O Feyenoord impôs as seguintes medidas aos torcedores do Groningen: viagens obrigatórias de ônibus, redução pela metade da capacidade da área reservada aos visitantes — de 1.200 para 600 lugares —, proibição de álcool durante a viagem de ônibus, proibição de álcool na área reservada aos visitantes e proibição do uso de tambores.

Segundo o grupo de torcedores, todas essas regras tornam impossível vivenciar um jogo fora de casa de maneira normal. “Essa acumulação de restrições torna impossível assistir a um jogo fora de casa de maneira normal, acolhedora e animada.”

O grupo de torcedores conclui com uma mensagem clara dirigida à torcida e à política em torno das medidas relativas aos torcedores. “Nos manifestamos claramente contra qualquer forma de punição coletiva. Acabem com as punições coletivas! Boicotem os jogos fora de casa do Feyenoord!”