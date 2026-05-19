Torcedores do FC Groningen ainda são bem-vindos em Volendam para o confronto das eliminatórias contra o Ajax

Os torcedores do FC Groningen serão bem-vindos em Volendam na quinta-feira, quando o clube enfrentar o Ajax nas eliminatórias para a Liga Conferência, segundo o jornal Algemeen Dagblad.

Por motivos de segurança, o prefeito de Edam-Volendam havia decidido na segunda-feira não permitir a presença de torcedores visitantes na partida entre Ajax e Groningen.

A decisão foi alvo de críticas ferrenhas. O FC Groningen chegou a ameaçar boicotar a partida caso os torcedores visitantes não fossem bem-vindos.

Na terça-feira, a prefeitura, o Ministério Público e a polícia se reuniram novamente e decidiram permitir a presença de torcedores visitantes no Kras Stadion.

Na final dos play-offs entre o FC Volendam e o Willem II, também não serão permitidos torcedores visitantes no Kras Stadion. Essa decisão permanece válida por enquanto.