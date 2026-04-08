Torcedores do AZ desistem em massa de assistir às quartas de final da Liga Conferência contra o Shakhtar Donetsk

O AZ disputa nesta quinta-feira a partida de ida das quartas de final da Liga Conferência contra o Shakhtar Donetsk. Devido à guerra na Ucrânia, o jogo fora de casa será disputado em Cracóvia, na Polônia, onde apenas 190 torcedores que viajaram com a equipe estarão presentes para torcer pelo time de Alkmaar.

O fato de o número ter ficado em 190 torcedores pode ser considerado surpreendente por vários motivos. Na rodada anterior, fora de casa contra o Sparta Praga, o AZ foi apoiado por uma arquibancada visitante lotada. O evento, uma quartas de final europeia, também torna notável o fato de a arquibancada visitante estar quase vazia desta vez.

A Synerise Arena, em Cracóvia, tem capacidade para 1.650 pessoas. Com 190 torcedores, a arquibancada visitante ficará preenchida em cerca de 11,5%. “Já fico feliz por ter gente”, disse o zagueiro Mees de Wit na coletiva de imprensa, segundo a Voetbal International. “Para nós, é sempre bom ter torcedores.”

“Isso nos ajuda muito. Cento e noventa torcedores? Isso já é ótimo, fico feliz só por eles terem vindo”, disse De Wit. O técnico Leeroy Echteld também foi questionado sobre o baixo número de torcedores. “Contra o Sparta de Praga foi fantástico, claro.”

“Naquela ocasião, toda a arquibancada visitante estava lotada. Não sei por que não há mais espectadores agora. Mas, para eles, é claro que é sempre um desafio estar presente, inclusive financeiramente. O fato de estarem aqui já nos dá apoio”, disse Echteld.

O AZ terá de jogar na Polônia sem alguns dos seus principais jogadores. Jordy Clasie fica na Holanda para seguir um plano de treinos adaptado, enquanto Denso Kasius não foi considerado em forma e Isak Jensen está suspenso. A jovem sensação do AZ, Bendegúz Kovács, foi incluída na convocação.