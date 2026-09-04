Torcedores do Ajax preocupados com a ausência de Mokio na lista de inscrição da Conference League: é assim que a situação está

Jorthy Mokio não aparece no site da UEFA, onde foi publicada a lista de jogadores do Ajax para a fase de liga da Conference League. O meio-campista estava originalmente na lista A, mas, segundo relatos, é um jogador para a lista B, como ficou claro nesta sexta-feira.

Um jogador que tenha nascido antes de uma determinada data e esteja vinculado a um clube há pelo menos dois anos pode ser colocado na lista B. Em muitos casos, jogadores das categorias de base são colocados na lista de reservas, para assim abrir espaço para eventuais novos jogadores na lista A.

Mokio, nascido em 29 de fevereiro de 2008 em Genk, ainda não está na lista B, mas ainda pode ser incluído nela pelo Ajax nas próximas semanas.

O meio-campista belga está vinculado ao clube de Amsterdã desde meados de 2024 e só pode ser transferido da lista A para a B neste verão, tendo em vista o fato de que agora está há dois anos no Ajax.

A lista B é destinada principalmente a jogadores formados nas categorias de base do próprio clube. Nela estão jogadores nascidos em 2005 ou depois e que estejam vinculados a um clube há pelo menos dois anos. O Ajax pode enviar a lista B um dia antes do jogo fora de casa contra o Hajduk Split, em 15 de outubro, a partida de abertura na Conference League. Pela UEFA, os clubes podem adicionar um número ilimitado de jogadores à lista B.

Na lista A, podem ser inscritos no máximo 25 jogadores. Essa lista pôde ser enviada à UEFA até quarta-feira, 2 de setembro, às 23h59. Ela deve ter no mínimo oito chamados 'locally trained players', jogadores que tenham ficado sob contrato com o Ajax por pelo menos três temporadas entre os 15 e os 21 anos.

Os reforços Thilo Kehrer, Viktor Tsygankov, Diego Pugno e Simon Adingra estão na lista A. Esses jogadores, portanto, estão aptos a atuar nas partidas do Ajax na Conference League.

Lista de jogadores do Ajax para a fase de liga da Conference League (jogadores com * estão na lista B)

Goleiros: Marc-André ter Stegen, Joeri Heerkens, Maarten Paes, Paul Reverson*, Aymean El Hani*

Defesa: Lucas Rosa, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Caio Henrique, Youri Baas, Daley Blind, Jofre Torrents, Aaron Bouwman, Dies Janse, Abdoulaye Camara, Jinairo Johnson*, Luca Messori*

Meio-campo: Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Jano Monserrate, Rayane Bounida, Mark Verkuijl, Mylo van der Lans, Tijn Peters, Damian van der Vaart, Avery Appiah, Mohamed Abdalla*, Abdellah Ouazane*

Ataque: Simon Adingra, Kasper Dolberg, Viktor Tsygankov, Oliver Edvardsen, Steven Berghuis, Marcos Leonardo, Diego Pugno, Emre Ünüvar, Pharell Nash, Tolu Arokodare.