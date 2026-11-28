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Não foram só os torcedores do Ajax que se comportaram mal no sábado. Também houve problemas em Roterdã. Novas imagens mostram, entre outras coisas, torcedores cantando "Hamas, Hamas, judeus para o gás".

Milhares de torcedores do Feyenoord e do Ajax estiveram presentes nesta tarde em Roterdã e Amsterdã, respectivamente, para incentivar seus jogadores antes do clássico de domingo à tarde.

O clima tanto em Varkenoord quanto em De Toekomst era bom. Os torcedores dançaram, pularam e acenderam sinalizadores na tentativa de deixar os jogadores o mais motivados possível para a 202ª edição do clássico.

Mais cedo, já havia ficado claro que nem todos os torcedores do Ajax tinham se comportado bem. Em uma das faixas, lia-se "bloody Sunday" ("domingo sangrento"), acima de uma imagem da silhueta de Roterdã com vários aviões bombardeiros. Era uma referência ao bombardeio de Roterdã em 14 de maio de 1940.

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Agora, ficou evidente que também houve problemas em Varkenoord. Torcedores, incluindo crianças, gritam "Hamas, Hamas, judeus para o gás" quando o elenco do Feyenoord se aproxima deles após o treino.

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Um dos adultos assume o comando para tentar fazer tudo acontecer da forma mais organizada e ordeira possível. "Todo mundo nessa linha de merda, ninguém vai dar um passo à frente, porra!"

Os jogadores são então incentivados e retribuem com aplausos. Alguém grita: "Vamos pegar esses judeus de merda!" A última expressão é repetida algumas vezes por outras pessoas presentes, até que o "organizador" volta a deixar claro: "Atrás dessa linha de merda!"