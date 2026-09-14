Joeri Heerkens voltou a falhar de forma dolorosa na noite de segunda-feira pelo Jong Ajax. O goleiro teve muito azar no gol de abertura do Jong FC Utrecht e vem sendo alvo de uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Para piorar, Heerkens ainda recebeu um cartão vermelho bobo nos minutos finais, e o Jong Ajax acabou goleado por 6 a 1.
Aos doze minutos, Wessel Kooy cabeceou uma cobrança de falta na direção do gol de Amsterdã. Heerkens parecia ter condições de defender com facilidade, mas deixou a bola escapar de suas mãos e a viu cruzar a linha do gol: 1 a 0.
O novo erro de Heerkens, que no mês passado também já havia falhado, gerou enorme repercussão entre os torcedores do Ajax. “Mais uma blunder. E ele continua sendo escalado”, escreveu um perfil no X, enquanto outro torcedor tira uma conclusão dolorosa: “Não vejo aqui um futuro goleiro do Ajax principal.”
Também no Ajax Showtime as reações são impiedosas. “Melhor mandarem Heerkens de volta. Não é nada e não vai virar nada”, escreveu um torcedor, enquanto outro questiona: “Quantas vezes ele ainda pode falhar?” Outro fã também foi direto: “Por que esse cara ainda é titular?”
A insatisfação aumenta porque Heerkens também já havia cometido vários erros gritantes nesta temporada. No início de agosto, pelo Jong Ajax contra o FC Dordrecht, ele se atrapalhou completamente em um chute de Martin Vetkal, apenas seis dias depois de ter visto uma recuada de Youri Baas acabar no próprio gol, desviada nele, em jogo do time principal contra o FC Volendam.
Jong Ajax é atropelado; Heerkens é expulso
Mesmo depois do intervalo, o Jong Ajax seguiu vulnerável, embora o time de Amsterdã tenha aparecido melhor no ataque. Jeshurun Simeon e Gerómino Spina tiveram chances de diminuir, mas do outro lado o Jong FC Utrecht voltou a marcar com Björn Menzo, que venceu Heerkens no canto curto: 4 a 0.
Depois disso, Levi Acheampong ainda acertou o travessão e uma finalização de Simeon foi tirada em cima da linha, antes de Emmanuel Chigozie Owen ampliar ainda mais a vantagem com seu segundo gol da noite. Diego Pugno diminuiu a cinco minutos do fim para o Jong Ajax, após jogada de Jano Monserrate, mas o sofrimento ainda não havia acabado.
Heerkens voltou a falhar de forma gritante nos minutos finais ao chutar a bola em Massien Ghaddari, o que originou o 6 a 1. Já nos acréscimos, o goleiro completou sua noite dramática ao tocar com a mão na bola fora da área e receber cartão vermelho, fazendo com que o Jong Ajax terminasse a partida com dez jogadores.