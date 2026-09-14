Joeri Heerkens voltou a falhar de forma dolorosa na noite de segunda-feira pelo Jong Ajax. O goleiro teve participação especialmente infeliz no gol de abertura do Jong FC Utrecht e vem recebendo uma enxurrada de críticas nas redes sociais.

Aos doze minutos, Wessel Kooy cabeceou uma cobrança de falta em direção ao gol de Amsterdã. Heerkens parecia poder defender a finalização com facilidade, mas acabou deixando a bola escapar de suas mãos e a viu passar da linha do gol: 1 a 0.





O novo erro de Heerkens, que no mês passado também já havia falhado, provocou grande repercussão entre os torcedores do Ajax. “Mais uma lambança. E ele continua sendo escalado”, diz uma publicação no X, enquanto outro torcedor tira uma conclusão dolorosa: “Não vejo aqui um futuro goleiro do time principal do Ajax.”

Também no Ajax Showtime as reações são impiedosas. “É melhor mandarem o Heerkens de volta. Não é nada e não vai ser nada”, escreveu um torcedor, enquanto outro se pergunta: “Quantas vezes ele ainda pode falhar?” Outro fã também foi direto: “Por que esse cara ainda é titular?”

A insatisfação aumenta porque Heerkens já havia cometido erros gritantes várias vezes nesta temporada. No início de agosto, pelo Jong Ajax, ele se atrapalhou completamente em um chute de Martin Vetkal contra o FC Dordrecht, apenas seis dias depois de ter visto um recuo de Youri Baas acabar entrando no próprio gol no jogo do time principal contra o FC Volendam.

O Ajax tirou o goleiro de 20 anos do Sparta Praga cercado de grandes expectativas, por até 3,5 milhões de euros. “Onana também cometia erros no time B, mas ali dava para ver claramente a qualidade. Eu simplesmente não vejo isso no Heerkens”, diz uma das reações mais eloquentes no Ajax Showtime.







