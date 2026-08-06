Torcedores do Ajax já estão muito preocupados com a grande contratação: "Isso é mesmo um jogador de futebol?"

A preocupação dos torcedores do Ajax com a principal contratação Marcos Leonardo está aumentando. O grande reforço, que chegou do Al-Hilal por pouco menos de 20 milhões de euros, teve três grandes chances contra o Shelbourne FC, mas finalizou para muito longe em todas elas, de perto, e assim causou uma impressão especialmente negativa na torcida.

Leonardo teve sua primeira chance depois que Jorthy Mokio o acionou aos 20 minutos do segundo tempo, mas seu chute de giro saiu longe do gol. Oito minutos depois, ele foi bem servido pelo estreante Julian Brandt e, novamente de perto, finalizou para fora. Já perto do fim, Leonardo também teve a oportunidade de recolocar a vantagem em três gols, mas mais uma vez não conseguiu acertar a meta.

No X, muitos torcedores do Ajax se assustaram com a forma como Leonardo desperdiçou as chances. “Esse Leonardo é mesmo jogador de futebol?”, questiona um torcedor em voz alta. Outro escreveu: “Acho que venderam o irmão do Leonardo para o Ajax. Ele é muito displicente; esse não pode ser o cara de tantos milhões, pode?”

Outras reações também foram duras. “Esse Leonardo realmente não joga nada”, concluiu um espectador, enquanto outro torcedor afirmou: “Já vi o Leonardo perder pelo menos seis chances claríssimas em dois jogos oficiais. Já está parecendo uma contratação ruim.” Outro foi ainda mais duro: “20 milhões pelo Leonardo, mas ele nem consegue chutar.”

Principalmente o fato de Leonardo ter chutado para bem longe várias vezes, de perto, preocupa a torcida. “Acho que ele ainda está jogando de sapato, que coisa horrível”, dizia uma reação, enquanto um torcedor brincou que o Ajax talvez tenha comprado “uma réplica do Leonardo”. Outro torcedor também foi devastador: “Se você disser que esta é a primeira temporada do Leonardo no futebol, eu acredito na hora. Até agora, ele realmente não joga nada.”

No X, porém, também há torcedores que acham que o atacante merece mais tempo. “Dêem um crédito ao Leonardo, ele ainda precisa crescer dentro do time”, escreveu um torcedor, enquanto outro destacou que uma das bolas foi tocada de forma ruim, meio para trás dele. Um torcedor também tenta manter a paciência: “Quero continuar defendendo o Leonardo, mas vamos lá... uma hora ele precisa começar a fazer gol.”

Também nos comentários do Ajax Showtime predomina a surpresa com a finalização deficiente. “O Leonardo certamente está sem ritmo, mas ele não acertou em cheio nenhuma bola com a esquerda. Como assim?”, questionou um torcedor, enquanto outro escreveu: “Em todos os chutes, ele pega completamente errado na bola.” Um terceiro preferiu uma piada dolorosa: “Ainda tem garantia nesse Leonardo?”