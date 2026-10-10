Torcedores do Ajax homenageiam o agradecido Dusan Tadic com uma linda faixa na Johan Cruijff ArenA

Dusan Tadic recebeu uma calorosa recepção neste sábado em seu retorno à Johan Cruijff ArenA. O atacante do NEC enfrenta neste sábado à noite a sua "mulher".

Quando os jogadores do NEC entraram em campo para o aquecimento, a faixa foi estendida ao longo de um dos lados do estádio. Na faixa, estava escrito: 'Once Our Captain, Always One Of Us.'

Tadic foi cantado pela torcida e aplaudiu de volta para os fãs. O sérvio também tirou um tempo para posar para fotos com alguns deles.

Tadic reafirmou na sexta-feira o quanto o Ajax significa para ele. "Se eu marcar pelo NEC contra o Ajax, esse será o gol mais sádico da minha carreira", disse ele ao NU.nl.

Ele não descarta de forma alguma um retorno a Amsterdã: "Ajax minha ex-mulher? Não, o Ajax ainda é minha mulher. Nesta temporada ainda era cedo demais, mas um dia quero voltar ao Ajax, como treinador."

Tadic chegou ao Ajax no verão de 2018, vindo do Southampton, e se tornaria um ícone em Amsterdã. O sérvio, hoje com 37 anos, disputou 241 partidas pelo Ajax e somou 105 gols e 112 assistências.

Com o Ajax, Tadic conquistou três vezes o Campeonato Holandês, duas Copas da Holanda e uma Supercopa da Holanda. Além disso, foi o artilheiro da Eredivisie na temporada 2018/19, com 28 gols, e alcançou com o Ajax a semifinal da Liga dos Campeões na temporada 2018/19.



