Torcedores do Ajax ficam surpresos em massa com a atuação de um jogador: “Nunca mais fora do time titular!”

Os torcedores do Ajax ficaram surpresos com a atuação de Oscar Gloukh contra o Heracles na noite de sábado. O israelense consegue conquistar os torcedores de Amsterdã com seu jogo.

Gloukh ficou de lado no Ajax após a saída de John Heitinga, mas no sábado ele foi titular pela primeira vez sob o comando de Óscar García no Ajax.

O Ajax abriu o placar logo no início, em Almelo. Mika Godts finalizou com habilidade depois que Remko Pasveer saiu desnecessariamente do gol. Steven Berghuis ampliou para 2 a 0 apenas um minuto depois.

Nas redes sociais, porém, Gloukh é o jogador mais comentado. “Gloukh joga bem, corre pouco com a bola, dá muitos passes em profundidade e volta sempre na hora certa. Talvez tenha mudado de atitude”, pode-se ler.

“Ainda não vi o Gloukh correr com a bola nenhuma vez, um pouco tarde, mas a mensagem foi recebida”, escreve outro no X.

“Nunca mais tirem o Gloukh do time titular, é ótimo ter um jogador que ousa jogar a bola para frente + consegue driblar um adversário, o que cria espaço no ataque”, acrescenta-se.