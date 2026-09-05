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Siep Engelen

Traduzido por

Torcedores do Ajax estão completamente fartos do próprio jogador após ‘ação vergonhosa’ em Ajax x PSV: ‘Tirem-no agora!’

Ajax x PSV
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O. Gloukh

Embora Ajax x PSV esteja sendo um jogaço equilibrado no primeiro tempo, os torcedores do time de Amsterdã estão longe de estar satisfeitos. Principalmente Oscar Gloukh vem causando muita irritação entre os fãs do Ajax. 

O israelense ganhou novamente a chance de mostrar seu valor desde o início na ponta esquerda no clássico, mas até aqui deixa uma impressão infeliz. Finalizações foram bloqueadas e, defensivamente, Gloukh também vem deixando a desejar. 

A frustração chegou ao ápice quando, aos 27 minutos, Gloukh decidiu simplesmente deixar Sergiño Dest, seu marcador direto, passar. Com isso, Guus Til ficou em boa condição diante do gol, embora sua finalização tenha saído por cima. 

“Aqui o Gloukh basicamente simplesmente desiste e faz um gesto para os companheiros: ‘É, eu não consigo mais chegar. Vocês têm que resolver’”, observa também o comentarista Vincent Schildkamp, da ESPN. “O Gloukh simplesmente não tem pulmão para acompanhar o Dest a noite inteira.” 

Que Gloukh aparentemente não consiga acompanhar no aspecto físico é algo com que os torcedores do Ajax não querem saber. “Tirem o Gloukh agora”, diz uma reação recorrente. “Isso é realmente escandaloso”, se ouve. “Gloukh é um dos piores jogadores que eu vi no Ajax.” 

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Em massa, cresce o clamor por Abdellah Ouazane, o talento de 17 anos que nas últimas semanas deixou uma excelente impressão. “Por que o Ouazane não joga? Ele é umas cinco vezes mais jogador que o Gloukh”, escreveu alguém. “Gloukh para o banho rapidinho e Ouazane em campo”, disse outro.

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