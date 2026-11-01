Torcedores do Ajax dão nota 4 a um homem após jogo contra o AZ: "Não aguentamos mais ele!"

Após a partida contra o AZ, os torcedores do Ajax criticaram um jogador em especial: Oscar Gloukh. O israelense entrou no lugar do lesionado Julian Brandt após 40 minutos de jogo, mas não conseguiu se destacar.

Gloukh já disputou 11 partidas nesta temporada da VriendenLoterij Eredivisie, com um gol e quatro assistências. Contra o AZ, porém, não estava com a pontaria em dia.

Quando o Ajax passou a ter um pouco mais de espaço no fim da partida, o meio-campista teve a chance de decidir o jogo. Um chute bloqueado aos 85 minutos, em especial, frustrou o companheiro Steven Berghuis, que queria ter recebido a bola.

Os torcedores do Ajax também não gostaram do lance. "Gloukh, sério, algum egoísta maior já vestiu a camisa do Ajax? Não dá para aceitar isso, dá? Passa a bola para o Berghuis e fica 2 a 0", escreveu Larry, torcedor do Ajax, no X.

"Esse Gloukh, hein? Não vai dar certo mesmo... Que barra de alcaçuz egoísta e com antolhos...", escreveu Indocied. Rob também disse que "não aguenta mais" Gloukh.

No Ajax Showtime, os usuários podem dar notas aos jogadores do Ajax. Depois do duelo com o AZ, a maior nota foi a de Marc ter Stegen. O goleiro recebeu 7,5, um pouco acima de Sofyan Amrabat (7,3) e Lucas Rosa (7,2).

Gloukh ficou com a menor nota. Os usuários do AS deram a ele 4 por sua atuação contra o AZ.