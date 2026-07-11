Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
BerghuisAjax TV
Bart DHanis

Traduzido por

Torcedores do Ajax criticam Steven Berghuis em massa por uma jogada bizarra durante a partida contra o Larnaca

Ajax

Steven Berghuis causou polêmica. O atacante do Ajax cometeu uma falta feia na noite de sexta-feira, durante o amistoso contra o AEK Larnaca (1 a 0), que chegou a chocar até mesmo o comentarista do canal oficial do Ajax.

O Ajax não teve nenhuma dificuldade em derrotar o time cipriota Larnaca na noite de sexta-feira. Os jogadores de Amsterdã desperdiçaram várias chances, o que fez com que a vitória fosse de “apenas” 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado aos 84 minutos pelo reserva Abdellah Ouazzane. O meio-campista chutou de um ângulo difícil, passando por baixo do goleiro, e se sagrou, assim, o herói da partida.

No entanto, após a partida, o que mais se comentou na internet foi sobre Berghuis. O jogador que usava a braçadeira de capitão exagerou bastante no primeiro tempo com uma entrada violenta.

É possível ver como Berghuis perde a bola na borda da área de 16 metros do adversário e, em seguida, aplica uma entrada violenta. “Ah, Berghuis. Cuidado, cara!”, diz o comentarista da Ajax TV.

Amistosos de clubes
Bochum crest
Bochum
BOC
Ajax crest
Ajax
AJX

No X, as imagens da entrada já foram vistas 100 mil vezes. Algumas das reações: “Completamente louco”, comenta um torcedor do clube de Amsterdã. Outro reage: “Tenho muita vergonha dele.” Além disso, alguém o chama de completo idiota.



Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google