Torcedores do Ajax criticam Steven Berghuis em massa por uma jogada bizarra durante a partida contra o Larnaca

Steven Berghuis causou polêmica. O atacante do Ajax cometeu uma falta feia na noite de sexta-feira, durante o amistoso contra o AEK Larnaca (1 a 0), que chegou a chocar até mesmo o comentarista do canal oficial do Ajax.
O Ajax não teve nenhuma dificuldade em derrotar o time cipriota Larnaca na noite de sexta-feira. Os jogadores de Amsterdã desperdiçaram várias chances, o que fez com que a vitória fosse de “apenas” 1 a 0.
O único gol da partida foi marcado aos 84 minutos pelo reserva Abdellah Ouazzane. O meio-campista chutou de um ângulo difícil, passando por baixo do goleiro, e se sagrou, assim, o herói da partida.
No entanto, após a partida, o que mais se comentou na internet foi sobre Berghuis. O jogador que usava a braçadeira de capitão exagerou bastante no primeiro tempo com uma entrada violenta.
É possível ver como Berghuis perde a bola na borda da área de 16 metros do adversário e, em seguida, aplica uma entrada violenta. “Ah, Berghuis. Cuidado, cara!”, diz o comentarista da Ajax TV.
No X, as imagens da entrada já foram vistas 100 mil vezes. Algumas das reações: “Completamente louco”, comenta um torcedor do clube de Amsterdã. Outro reage: “Tenho muita vergonha dele.” Além disso, alguém o chama de completo idiota.